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        Suşehri'nde iftar programı düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:25
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        Suşehri'nde iftar programı düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından iftar programı düzenlendi.

        Sosyal tesislerde organize edilen programa, ilçe protokolü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, programı düzenleyen Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'na teşekkür etti.

        Kayaoğlu ise ilçedeki kurumların birlik ve beraberlik içerisinde Suşehri'ne hizmet ettiğini belirterek, "Devletimizin bizlere verdiği görevi yapmanın yanında, ilçemize hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

        Yıldız ve Kayaoğlu, masaları tek tek gezerek misafirlerle sohbet etti.

        Program, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz'ın yaptığı duanın ardından sona erdi.

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