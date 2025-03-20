Suşehri'nde iftar programı düzenlendi

Yıldız ve Kayaoğlu, masaları tek tek gezerek misafirlerle sohbet etti.

Kayaoğlu ise ilçedeki kurumların birlik ve beraberlik içerisinde Suşehri'ne hizmet ettiğini belirterek, "Devletimizin bizlere verdiği görevi yapmanın yanında, ilçemize hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

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