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        Şarkışla'da ağaçta mahsur kedi kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:33 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:37
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        Şarkışla'da ağaçta mahsur kedi kurtarıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yıldırım Mahallesi'ndeki Yıldırım Cami bahçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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