Şarkışla'da ağaçta mahsur kedi kurtarıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yıldırım Mahallesi'ndeki Yıldırım Cami bahçesinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
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