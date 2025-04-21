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        Akıncılar Belediyesi mahalle fırınlarını onardı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde mahalle fırınlarında onarım çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:42
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        Akıncılar Belediyesi mahalle fırınlarını onardı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde mahalle fırınlarında onarım çalışması yapıldı.

        Akıncılar Belediyesi, İkizyurt Mahallesi'nde bulunan mahalle fırınında onarım çalışması başlattı.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, mahalle fırınındaki tamirat çalışmasını inceledi.

        Mahalle fırınlarını onararak en kısa sürede halkın hizmetine sunacaklarını belirten Sevinç, çalışmanın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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