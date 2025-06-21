Sivas'ta THM korosu sanatçıları konser verdi

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Koro Müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki sezonun son konserinde, koro ses sanatçıları solo ve koro olarak Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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