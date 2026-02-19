Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu yaralanan gelin de hastanede öldü

Sivas'ta dün teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu kayınvalidenin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gelin de yaşamını yitirdi.



Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Zeliha Akalan, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, dün İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalan (78) ve gelini Zeliha Akalan'a çarpmış, kayınvalide olay yerinde hayatını kaybetmiş, gelin ağır yaralanmıştı.



Gelin ve kaynananın, camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenilmişti.

