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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

Sivas Belediyesi'nin Hobbit evlerinden esinlenerek inşa ettiği yamaç evlerini yabancı turistler de tercih ediyor

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  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    Sivas şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı'nda bulunan, toprağa gömülü ilginç mimarisiyle dikkati çeken 23 ev, tatil yapmak isteyen ziyaretçilerine doğayla iç içe, otel konforunda konaklama imkanı sunuyor.
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    İçerisinde mutfak, salon, yatak odası, banyo bölümleri olan ve bir ailenin her türlü ihtiyacını karşılayan evler, son dönemde yerli turistlerin yanı sıra yabancı ziyaretçilerden yoğun talep görüyor.

     
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    İşletmeci Mehmet Çoştanoğlu, Kovid-19 döneminde evleri kapsamlı tadilattan geçirdiklerini söyledi.
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    Salgının ardından yurt içinden ve dışından çok ciddi talep gelmeye başladığını ve yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını anlatan Çoştanoğlu, şöyle konuştu:
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    "Müşterilerimizin hepsi buradan çok mutlu ayrılıyor. Onların mutluluğunu görünce vermiş olduğumuz emekler bizleri memnun ediyor. Gelenler ilk etapta evleri küçük sanıyor. Evlerin içerisine girdikleri zaman, ne kadar ferah olduğunu görüyorlar. Burası tam bir aile ortamı, insanlar aileleri ile geldikleri için mutlu, huzurlu ayrılıyor.
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    Bunu da müşterilerimize yaşattığımız için bizler de mutlu oluyoruz. Evlerimizde Almanya, Rusya, Ukrayna, İran, Bulgaristan, Belarus ve Yunanistan'dan gelen misafirlerimiz var. Misafirlerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yakın illerden ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden ciddi rağbet var. Türkiye'den en çok ilgi Antalya tarafından."
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    "BURADA DOĞAYLA İÇ İÇEYİZ, TAVUKLAR VE TAVŞANLAR VAR"

    Belarus'tan gelen Yanina Rouda, "Önceden 'Yüzüklerin Efendisi' filmini izledik. Onunla ilgili olduğu için diğer konaklama yerlerine hiç bakmadık ve burayı tercih ettik. Burada doğayla iç içeyiz, tavuklar, tavşanlar var. Çok farklı bir ortam, çok mutluyum. Havası çok temiz, evler sıcak" dedi.
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    İstanbul'dan tatil için gelen Oktay Koçkan, Sivas'a geldikleri zaman güzel bir yerde konaklamak istediklerini belirterek, "Farklı, klasik olmayan bir yerde kalmak istedik. Araştırmalarımız sonunda burayı gördük. İyi ki buraya gelmişiz. Doğayla iç içeyiz. Evlerin konumu çok güzel, çok temiz, çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    Evlerin ününü duyunca Malatya'dan geldiğini anlatan Mehmet Yüksel, beklediğinden daha güzel bir ortamla karşılaştığını dile getirdi.

     
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

    Kayseri'den gelen Tamer Dumrul, "Çok memnun kaldık. Mimarisi, çok güzel. Tam bir aile ortamı, kendi evimizde gibiyiz, çok rahatız" diye konuştu.
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi
  • Sivas'ın Hobbit evlerine yabancı turist ilgisi

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