Sivas'ın neyi meşhur? Sivas'ta ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapmasıyla milli mücadelenin de simge şehirlerinden biri olan Sivas, her sokağında geçmişin izlerini taşır. Çifte Minareli Medrese'nin göğe uzanan çinili minareleri, Gök Medrese'nin taş işçiliğindeki ustalığı ve Buruciye Medresesi'nin huzur veren avlusu, ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkarır. Sivasta yapılacak şeyler neler listesi, sadece tarihi gezilerle sınırlı değildir; kışın Yıldız Dağı'nda kayak yapmaktan yazın Tödürge Gölü'nde kuşları izlemeye kadar her mevsime uygun aktiviteler barındırır. Soğuk havasına inat, misafirperverliğiyle içinizi ısıtan bu şehir, Anadolu'nun bozkırında parlayan bir kültür meşalesidir. Çantanızı hazırlayıp bu kadim şehri keşfetmeye başlamadan önce, Sivasta ne alınır, nereler gezilir ve o meşhur lezzetler nerede tadılır sorularının cevaplarını derinlemesine inceleyerek, Sivas gezinizi unutulmaz kılacak bir içerik hazırladık.

TAŞIN ŞİİRE DÖNÜŞTÜĞÜ YERLER

Sivas'a adım attığınızda sizi karşılayan ilk şey, Selçuklu döneminin mimari dehasıdır. Şehir meydanı, adeta bir medreseler geçididir. 1271 yılında İlhanlı Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırılan Çifte Minareli Medrese, Sivas'ın sembolü haline gelmiştir. Tuğla ve çini işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu yapının hemen karşısında yer alan Şifahiye Medresesi ise Anadolu'nun en eski şifahanesi olmasıyla dikkat çeker. Sivasta neresi gezilir sorusunun en görkemli cevabı ise hiç şüphesiz Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'dır. Şehir merkezine biraz uzak olsa da, "Anadolu'nun El Hamra'sı" olarak anılan bu eser, taş işlemeciliğindeki detaylarıyla insanı hayrete düşürür. Kapısındaki gölge oyununda beliren "namaz kılan insan silüeti", mimari ve mühendisliğin muazzam bir birleşimidir.

Doğa ve sağlık turizmi arayanlar için Kangal Balıklı Kaplıca, dünyada eşi benzeri olmayan bir tedavi merkezidir. Sedef hastalığı başta olmak üzere birçok cilt rahatsızlığına iyi gelen "doktor balıklar", 37 derece sıcaklıktaki suda yaşayarak ziyaretçilere şifa dağıtır. Ayrıca Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü, turkuaz rengi ve cam gibi berrak suyuyla Türkiye'nin en temiz göllerinden biri olarak bilinir. Su altı dalışı yapılabilen bu göl, doğa fotoğrafçıları için de bir cennettir. Eğri Köprü ve Sivas Kongre Binası (Atatürk ve Kongre Müzesi) da şehrin görülmesi gereken diğer önemli duraklarıdır. LEZZET DURAKLARI Sivas mutfağı, tahıl ve et ağırlıklı, doyurucu ve lezzetli yemekleriyle bilinir. Şehrin gastronomi markası tartışmasız "Sivas Köftesi"dir. Sadece kıyma ve tuz kullanılarak yapılan, içine ekmek, soğan veya baharat konulmayan bu köfte, etin en saf halini sunar. Geniş ve yassı şekilde basılan köfteler, meşe kömürü ateşinde pişirildiğinde suyu içinde kalır ve yanında közlenmiş biber, domates ve piyazla servis edilir. Sivas'a gidip de bu lezzeti tatmadan dönmek, gezinizin eksik kalması demektir.

Sivas sabahlarının vazgeçilmezi ise "Kelle Kırılması" geleneğidir. Fırınlarda uzun saatler pişirilen kuzu kellesi, sabahın erken saatlerinde, henüz gün ağarmadan tüketilir. Oldukça ağır bir kahvaltı gibi görünse de Sivaslılar için bir ritüeldir. Hamur işlerinde ise "Hingel" (Sivas mantısı) ve "Sivas Katmeri" öne çıkar. Patatesli veya peynirli yapılan hingel, yoğurt ve sarımsaklı sosla servis edilirken, bol tereyağlı katmer çay saatlerinin baş tacıdır. Ayrıca Madımak yemeği, Sivas'ın dağlarında yetişen madımak otunun bulgur veya pastırma ile pişirilmesiyle yapılan, yöreye özgü çok sağlıklı bir yemektir. Tatlı olarak ise "Peskutan Çorbası"nın ardından yenen "Kalburabastı" (Hurma tatlısı) damakları şenlendirir. EL SANATLARI VE HATIRA Sivas'tan dönerken sevdiklerinize götürebileceğiniz en özel hediye, dünyaca ünlü Sivas bıçağıdır. Boynuz saplı ve tamamen el işçiliğiyle yapılan bu bıçaklar, keskinliği ve dayanıklılığıyla bilinir. Şehirdeki "Bıçakçılar Çarşısı"nda ustaların elinden çıkan sanat eseri niteliğindeki bıçakları ve çakıları inceleyebilir, isme özel yaptırabilirsiniz. Ayrıca Sivas halısı ve kilimleri, kök boya kullanılarak dokunan canlı renkleri ve özgün desenleriyle Anadolu dokuma kültürünün en güzel örneklerini sunar.