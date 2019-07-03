Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Sivas Katliamının 26. yılı anısına Alevi Kültür Dernekleri tarafından Beylikdüzü Belediyesi’nin de katkılarıyla anma programı düzenlendi.

Yaşam Vadisi’nde gerçekleşen programa; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sivas’a Ağıtlar Bağlama Korosu'nun ezgileri eşliğinde gerçekleşen anma programındakonuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık; “Büyük usta Yaşar Kemal’in dediği gibi, “Sivas Katliamı, Türkiye’nin alnındaki tarihinin en büyük kara lekesi” oldu. Aradan yıllar geçse de, bu kara leke ne yazık ki silinmedi. Acımız dinmediği gibi yüreğimiz de soğumadı. Ama bukatliamdan çok önemli dersler de aldık. Toplumu ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın, önyargıları ve nefreti beslemenin nelere yol açtığını gözlerimizle gördük, bizzat tecrübe ettik. Madımak’ta yaşananlar, ülkemizin ortak acısı olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor” ifadelerini kullandı. Programda Beylikdüzü’ndeki bir arada yaşama kültürüne de değinen Çalık; “Beylikdüzü mutlu, birbirini farklılıklarıyla seven, gerektiğinde sırt sırta verebilen ve ‘ortak iyi’de buluşanların semti. Bugün olduğu gibi gelecekte de burada kimsenin fikri, dili, mezhebi veya inancından dolayı ayrımcılığa uğramasına asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU: BU ÜLKEYE BARIŞI GETİRELİM

Anma programında büyük bir ilgi ve sevgi seliyle karşılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Sivas Katliamı’nı tarihin kara lekesi olarak tanımladığı konuşmasında; “2 Temmuz ne yazık ki en acı anlarımızdan biri. Ne yazık ki bu acı dinmeyecek. Ne yazık ki Sivas’ta katledilen canlarımız geri gelmeyecek. Tarihin en kara lekelerinden bir tanesi. Bu insanlık suçunu işleyenlerin ceza almaması ülkemizin hukukuna büyük darbe vurmuştur. Bir toplumda hak, hukuk ve adalet duygusu oluşmamışsa ne yaparsanız yapın boş. Bizim ülkemize, milletimize, şehirlerimize, herkese hak, hukuk ve adaleti damarına kadar yönetimlere nakşetme vazifesi yüklenmiştir hepimize. Benim yaptığım görevde en fazla titizlendiğim insanlara karşı en küçük şeylerde bile adil olma duygusudur. Diliyor ve istiyorum ki gelin bu ülkeye hep birlikte barışı getirelim. Gelin bunu başaralım” ifadelerini kullandı.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Sivas’ta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarından oluşan slayt gösterimi yapıldığı sırada Yaşam Vadisi'nde duygu dolu anlar yaşandı. Semah Erkânı’nın da gerçekleştiği anma programında Alevi Kültür Dernekleri Beylikdüzü Şube Başkanı Coşkun Aksoy ve Alevi Kültür Dernekleri İnanç Kurulu Sorumlusu Muharrem Fırat da yaptıkları konuşmalarında, Sivas Katliamı’nı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı. Oldukça yoğun bir katılımın gösterildiği anma programı, İmamoğlu ve Çalık’ın Sivas’a Ağıtlar Bağlama Korosu’na türkü söyleyerek eşlik etmesi ve Sivas’ta yaşananların anlatıldığı belgesel gösterimi ile sona erdi.