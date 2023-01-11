Sivas'ta eczacılardan örnek davranış

37. Bölge Sivas Eczacı Odası tarafından organize edilen etkinliğe katılan eczacılar, eczacı teknisyenleri ve eczacılık bölümünü okuyan öğrenciler kök hücre nakli bekleyen hastalar için kan bağışında bulunuldu.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Kızılay kan alma biriminde gerçekleştirilen etkinliğin ardından konuşan 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, nakil bekleyen hastalara şifa olmak adına vatandaşları kök hücre bağışına davet etti. Eren, verdikleri kanların hastalara şifa olmasını dileyerek, şunları söyledi:

VATANDAŞLARA KÖK HÜCRE BAĞIŞI DAVETİ

"Nakil için bekleyen hastalarımız için, eczacılarımız, eczane teknisyenlerimiz ve eczacılık fakültesinde okuyan öğrenci kardeşlerimizle beraber kan bağışında bulunduk. İnşallah verdiğimiz kanlar, nakil bekleyen hastalara için şifa olur. Ben duyarlı davranışlarından dolayı değerli meslektaşlarıma, eczane teknisyenlerimize ve eczacılık fakültesi öğrenci kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Nakil bekleyen hastalara, şifa olmak adına vatandaşlarımızı kök hücre bağışına katılmaya davet ediyorum” dedi.