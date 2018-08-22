Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde köprüden devrilen TIR'ın alev alması sonucu araçta sıkışan İranlı sürücü hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre İran uyruklu Mohammad Rahımıan (64) yönetimindeki demir yüklü TIR, D-100 karayolu Yemişli Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri kırarak dere yatağına devrildi.

Devrilmenin etkisiyle alev alan TIR'a Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından TIR'da sıkışan sürücü Rahımıan'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Rahımıan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı. Rahımıan'ın gibi TIR şoförü olan ve arkasından bir başka TIR'la gelen kardeşi Alı Rahımıan ise bir süre cep telefonu ile arayıp ulaşamadığı abisinin kaza yaptığı görünce sinir krizi geçirdi.

Abisinin öldüğünü öğrenen Rahımıan gözyaşlarına hakim olamadı.

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