Sivas'ta park halindeki cipe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 01:29
Muhammet Yavuz Polat (17) idaresindeki motosiklet, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 58 HB 999 plakalı cipe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Muhammet Yavuz Polat ile beraberindeki Z.T. (16) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Polat, yaşamını yitirdi.
