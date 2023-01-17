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Haberler Gündem Çevre Sivas'ta tavşan avlayan 5 kişiye 46 bin lira ceza
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Sivas'ta gece tavşan avlayan 5 kişiye 46 bin 83 lira ceza uygulandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gece tavşan avlayan 5 kişi yakalandı. Bir araca, takozsuz kullanılan av tüfeğine de el koyan ekipler, avcılara toplam 46 bin 83 lira ceza uyguladı

Sivas'ta tavşan avlayan 5 kişiye 46 bin lira ceza
AA

Sivas'ta gece tavşan avlayan 5 kişiye 46 bin 83 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ile Kazancık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Abdallı genel avlağında gece avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yürüttü.

Çalışmalarda gece avı yapan 5 kişi, vurdukları 3 yaban tavşanıyla suçüstü yakalandı. Ekipler, bir araca, takozsuz kullanılan av tüfeğine el koydu. Şüphelilere 41 bin 883 lira idari, 4 bin 200 lira tazminat olmak üzere 46 bin 83 lira ceza uygulandı.

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