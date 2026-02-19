Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta teravih namazına gitmek isteyen gelin ve kaynanaya otomobil çarptı! | Son dakika haberleri

        Sivas'ta teravih namazına gitmek isteyen gelin ve kaynanaya otomobil çarptı!

        Sivas'ta teravihe giderken otomobilin çarptığı kayınvalide hayatını kaybetti, gelini ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 22:00 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:03
        Sivas'taki kaza, saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.

        F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalın (78) ve gelini Zeliha Akalın'a (57) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nadiye Akalın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı gelini ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

        Gelin kaynananın, kazanın meydana geldiği bölgedeki camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenildi.

        Sığınma evinden çocukları için çıktı, Arnavutköy'de öldürüldü

        Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşi Gıyasettin Şağbangül tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldüren Filiz Şağbangül'ün bir süredir sığınma evinde kaldığı, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve gittiği öğrenildi.

