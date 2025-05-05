Oyunun normalde şubat ayında yapıldığını söyleyen Bozalioğlu, "Bir hafta sürüyor bu oyun aslında. Sadece içerisinde bir günü seçiyorlar ama hiç kimseye söylemeden, köy halkının haberi olmadan gençler bir yerde toplanıyorlar ve birbirlerine hissettirmeden hazırlığını yapıp kıyafetini giyiniyorlar. Ondan sonra halkın arasına dağılıyorlar. Bunun sebebi de hayvanların daha iyi döl tutması, alacakları o senenin mahsulünün daha iyi olması, yoğurdu, peyniri, sütü çocuklarıyla birlikte bolluk ve bereket içerisinde yemesi gibi o kadar çok şeyi kapsıyor ki aslında çok saygı duyulacak bir oyun. Biz de bugün bunu hep beraber, kalabalık bir şekilde temsil etmeye çalıştık ve gördüğümüz kadarıyla da Zara’nın birçok insanı bize alkış tuttular" diye konuştu.