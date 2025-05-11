Sivasspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile, Bodrum FK'yı konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor ve Bodrum FK puanları paylaştı ve iki ekip puanını 35 yaparak düşme hattından uzaklaşamadı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.