Sivasspor: 0 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki kritik maçta Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile, Bodrum FK'yı konuk etti.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor ve Bodrum FK puanları paylaştı ve iki ekip puanını 35 yaparak düşme hattından uzaklaşamadı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.
İŞTE SÜPER LİG'DE ATEŞ HATTINDA SON DURUM
15- Alanyaspor: 38 puan
16- Sivasspor: 35 puan
17- Bodrum FK: 35 puan (1 maçı eksik)
18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)
19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)