Sivasspor: 0 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmed Kutucu'nun golüyle galip gelen Eyüpspor, puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu attı.
Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi, puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Sivasspor ise Beşktaş'a konuk olacak.