Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. İlk yarıda rakip ağlara 2 gol yollayan Sivasspor, ikinci yarıda da bulduğu 2 golle rakibini 4-0 mağlup etti.

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İlk yarıya etkili başlayan Sivasspor, ilk yarının son dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Brezilyalı yıldız Robinho 43. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son dakikasında Muhammet Demir'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran kırmızı-beyazlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Sivas, 64. dakikada Emre Kılıç'ın attığı golle skoru 3-0'a getirirken, 78'de yeniden sahneye çıkan Robinho skoru belirledi. Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Sivasspor puanını 24'e çıkardı.

Sivasspor: 4 - MKE Ankaragücü: 0

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz (Dk. 81 Ziya Erdal), Uğur Çiftçi, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 66 Torje), Emre Kılınç, Robinho, Muhammet Demir (Dk. 74 Kone)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Özgenç (Dk. 56 Cerci), Yalçın Ayhan (Dk. 7 Alihan Kubalas), Kone, Mehmet Sak, Faty, Sedat Ağçay, Bifouma, Putsila, İlhan Parlak, El Kabir

Goller: Dk. 43 ve 77 Robinho, Dk. 45 Muhammet Demir, Dk. 64 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Mehmet Sak, Dk. 71 El Kabir, Dk. 87 Bifouma, Dk. 87 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Dk. 87 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

İLK YARI:

12. dakikada soldan şekillenen Demir Grup Sivasspor atağında Muhammet Demir, topu ceza sahasına gönderdi. Kone, kale alanındaki Hakan Arslan'dan önce araya girerek meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

19. dakikada Faty'in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kontrol etti.

22. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza yayı civarından hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

28. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında ceza alanında topla buluşan Robinho'nun sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır, gole izin vermedi.

40. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu son olarak arka direkte önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

Sivasspor, 43. dakikada golü buldu. Douglas'ın sağdan ceza alanına pasında meşin yuvarlağı önüne alan Muhammet Demir, Alihan Kubalas'ın müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robinho, topu filelerle buluşturdu: 1-0

Sivasspor 44. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın ceza alanına pasında topla buluşan Muhammet Demir'in penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, 2-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI:

48. dakikada Putsila'nın ceza yayı yakınlarından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

64. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Demir'in ara pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından sol çaprazdan aşırma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0

77. dakikada Sivasspor 4. golü buldu. Sağ kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç'ın vuruşunda Altay Bayındır'ın uzaklaştırdığı top, Robinho'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0

Mücadele, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN "ÇIPLAK" DESTEK

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçını izlemek için otobüslerle Ankara'dan gelen konuk ekip taraftarları, kendileri için kale arkası tribününde ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, dondurucu soğukta kıyafetlerini çıkararak takımlarını kısa bir süre bu şekilde destekledi. Öte yandan Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki skorbordda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Samet Çavuş

Stat: Yeni 4 Eylül

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