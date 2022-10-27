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Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci hafta maçında bugün Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 27. mücadelesine çıkacak. Peki Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

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AA / HABERTURK.COM
  • Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

    UEFA Konferans Ligi beşinci hafta maçında temsilcimiz Sivasspor bu akşam Romanya temsilcisi Cluj ile karşılaşacak. Yiğidolar, Avrupa sahnesindeki 27. maçına çıkacak. Peki Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve 22.00'de başlayacak müsabakayı Norveç'ten Rohit Saggi yönetecek. Müsabakada Geir Isaksen ve Morten Jensen​​​​​​​ ise yardımcı hakem olarak sahada yer alacak.
  • Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Sivasspor-Cluj maçı TV8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
  • Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar rövanş maçında ise deplasmanda Ballkani'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
  • Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

    SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

    Avrupa kupalarında daha önce 26 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 9'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı, 14 kez sahadan yenik ayrıldı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 29 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 49 gole engel olamadı.
  • Sivasspor-Cluj maçı saat kaçta hangi kanalda?

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