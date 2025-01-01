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        Sivasspor'dan Manaj açıklaması

        Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, Trabzonspor ile anılan golcü futbolcu Rey Manaj'ın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:58
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        Sivasspor'dan Manaj açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 14. sırasında yer alan Sivasspor'un başkanı Bahattin Eken, Rey Manaj hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

        TRABZONSPOR İDDİALARINA CEVAP

        TRT Spor'a konuşan Eken, Manaj için, "Rey Manaj için bizi kimse aramadı. Takımımız halen Antalya'da kampta. Oyuncu henüz kampa katılmadı. Bugün için kampa katılacağı bilgisi verildi. Transfer konusunda hiç bir teklif almadık." dedi.

        MANAJ'IN PERFORMANSI

        Geçen sezon Sivasspor formasıyla 22 gol atan Manaj, bu yıl ise sakatlıkların da etkisiyle 12 lig maçında 954 dakika oynayabildi ve 4 kez ağları havalandırdı.

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