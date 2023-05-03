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Sivasspor - Fenerbahçe: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.

Sivasspor - Fenerbahçe: 0-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Hafta sonu aynı statta rakibini 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla sahasına küçük de olsa bir avantajla gidecek.

RÖVANŞ 24 MAYIS'TA

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki rövanş mücadelesi 24 Mayıs Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Peres'in orta pas karışımı sert vuruşunda, top uzak direkte az farkla dışarıya çıktı.

8. dakikada Emre Mor'un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.

18. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasına arka direkte Erdoğan Yeşilyurt dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.

41. dakikada Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.

61. dakikada Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.

67. dakikada topla birlikte ilerleyen Arda Güler'in ceza yayının hafif sağından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

88. dakikada Crespo'nun altıpasın sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+3. dakikada sarı-lacivertli ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King'den önce kaleci Muammer Yıldırım topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 73 N'Jie), Saiz (Dk. 73 Hakan Arslan), Gradel (Dk. 85 Ahmed Musa), Caicedo (Dk. 73 Yatabare)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Emre Mor (Dk. 46 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Arda Güler), Rossi (Dk. 81 Joshua King), İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Crespo), Pedro (Dk. 61 Batshuayi)

Sarı kartlar: Dk. 55 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor), Dk. 74 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

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