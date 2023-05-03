Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla başladı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Hafta sonu aynı statta rakibini 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, aldığı bu sonuçla sahasına küçük de olsa bir avantajla gidecek.