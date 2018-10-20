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SİVASSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

SAAT: 19:00

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN Sports 1

SİVASSPOR: Tolgahan, Ziya, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Medjani, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet

YEDEKLER: Ali Şaşal, Erdoğan, Papp, İlker, Aydın, Torje, Cyriac, Rochet

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Ayew, İsmail, Jailson, Eljif, Frey, Soldado

YEDEKLER: Berke, Valbuena, Yiğithan, Alper, Oğuz Kağan, Isla, Mehmet Ekici, Barış, Reyes, Ferdi

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

FENERBAHÇE 3 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yapan ve 8 hafta sonunda sadece 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, haftaya düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada girdi. Ligde 3 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, son maçında 8. haftada Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kalmıştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki Demir Grup Sivasspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de 4 futbolcu Sivas deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal ile Slimani, hazır olmayan Tolga Ciğerci ve milli takımdan geç dönen Benzia kadroda yer almıyor.

GOL YOLLARINDA SIKINTILI

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor. Ligin ilk 8 maçında sadece 6 gol atan sarı-lacivertliler, 5 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.

SİVAS'TA 3 SAKATLIK, 1 CEZALI

Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemiyor. Kırmızı-beyazlılarda golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

25. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti. Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı. Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

24 MAÇTA 91 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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