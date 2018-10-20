Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Nefesler tutuldu ve futbolseverler bu maçı beklemeye başladı. Ligde kötü gidişatına son vermek isteyen Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Sivasspor ile Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda sarı-lacivertliler 16, kırmızı-beyazlılar 4 galibiyet aldı. Bunun yanı sıra Sivas'taki maçlarda Fenerbahçe 6, Sivasspor 3 kez kazandı. Peki, Sivasspor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman?

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Harun - Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Elmas, Ayew, Benzia, Slimani (Frey)



SAKAT: Tolga, Mehmet Topal, Slimani*



CEZALI: Yok

Sivasspor

Ali Şaşal- Uğur, Bjarsmyr, Braz, Ziya- Emre, Medjani, Hakan, Rybalka, Robinho, Muhammet



SAKAT: Kone, Ndinga, Mert Hakan



CEZALI: Douglas

FENERBAHÇE İLE SİVASSPOR 25. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 24 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçı kaybetmeyen, 5 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 59 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, evinde 4-1, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 12 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 6, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip geldi, 3 maç da berabere bitti.

Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 25, kırmızı-beyazlılar 19 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 6 randevuda her iki ekip de ikişer galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

24 MAÇTA 91 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 24 müsabakada 91 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 59, Sivasspor 32 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 91 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,79 olarak gerçekleşti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

SİVASSPOR'DA HEDEF 3 PUAN



Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor, rakibi karşısında galibiyete odaklandı.

Ligde geride kalan 8 haftada topladığı 9 puanla 12'nci sırada yer alan Demir Grup Sivasspor, 8 puanla 15'nci sırada bulunan Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Puan cetvelinde üst sıralara yükselme adına her iki takım açısından büyük önem taşıyan karşılaşmaya taraftarların ilgi göstermesi bekleniyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak.

KIRMIZI-BEYAZLILARDA 2 SAKAT, 1 CEZALI

Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunurken, 1 oyuncu ise kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kırmızı-beyazlılarda yarınki karşılaşma öncesi golcü Arouna Kone'nin ve orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ile Delvin N'Dinga'nın sakatlıkları bulunuyor. Ligin 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Douglas da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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