Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. İki takım da ligde çıktıkları maçlarda on dörder galibiyet, altışar beraberlik ve dörder mağlubiyet yaşadı. Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

SİVASSPOR: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare

YEDEKLER: Muammer, Muhammet Can, Papp, Barış, Isaac Cofie, Armin Djerlek, Claudemir, Emre Kılınç, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre, Jimmy, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HEDEF 9'DA 9

Süper Lig'deki son 8 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 maçında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

SAKAT VE CEZALI YOK

Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

SİVASSPOR EVİNDE YENİLMEDİ

Sivasspor, bu sezon evinde çıktığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. İç sahadaki 12 maçlık periyotta 9 galibiyet ve 3 beraberlikle 30 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde 7 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar Galatasaray engelini de kayıpsız geçerek bu sezon iç sahada kaybetmeyen tek takım unvanını korumanın hesaplarını da yapıyor.

Sivasspor, evinde son olarak geçen sezonun 29. haftasında 22 Nisan 2019'da Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti. Yaklaşık 11 aydır sahasında kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonun 34'üncü haftasında evinde Galatasaray'ı 4-3 yenmişti.

EN BAŞARILI SEZONLARDINDAN BİRİNİ YAŞIYOR

Sivas temsilcisi, ligde bu sezon elde ettiği başarıyla göz dolduruyor. Sezon başında hedefini "Avrupa kupalarına katılmak" olarak belirleyen kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig tarihinde 24. haftalar itibariyle en başarılı sezonlarından birini geçiriyor. Sivasspor, ligde 24'ncü haftalar itibarıyla şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 sezonunda 51 puana, 2008-2009 sezonunda ise 49 puana ulaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar aynı kulvarda bu sezon 48 puana ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

28. RANDEVU

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.

TERİM: 7 - ÇALIMBAY: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 8 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan 9 karşılaşmada Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor.