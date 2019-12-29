Lider Sivasspor, ilk yarının son haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
SİVASSPOR - GÖZTEPE
STAT: Yeni 4 Eylül
SAAT: 14:00
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
YAYIN: BeIN Sports 1
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
GÖZTEPE: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
13. RANDEVU
Sivasspor ile Göztepe, 13. kez karşı karşıya geliyor. 2 takım daha önce futbol tarihinde oynanan 12 maçta Sivasspor 3 kez galibiyetle ayrılırken, 6 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 19 gol atarken kalesinde 27 gole engel olamadı.
İki ekip daha önce Sivas’ta 6 kez karşılaştı. Sivasspor 2 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 2 kez kendi deplasmandan galip ayrıldı. 2 karşılaşmada beraberlikle tamamlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe´nin Sivasspor´u 7-0 yendiği maç oldu. İki ekibin son mücadelesi 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı.
Karşılaşma öncesi Sivasspor´da Emre Kılınç, Mustapha Yatabare ve Fernando attığı 6’şar gol ile Yiğidolar´ın en golcü isimleri durumunda. Göztepe de ise 3’er golle Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Eren Derdiyok takımın en golcü ismi oldu.
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