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SİVASSPOR- KASIMPAŞA

STAT: Yeni 4 Eylül

SAAT: 19:15

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: BeIN Sports 1

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, David, Medjani, Douglas, Rybalka, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Emre Kılınç, Robinho, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Trezeguet, Eduok, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

MAÇTAN NOTLAR

Bu mücadeleyle Kasımpaşa, Sivasspor ile 17. maçına çıkmış olacak. Geride kalan 16 lig maçında iki takım da 5 galibiyet alırken, 6 mücadelede de kazanan taraf çıkmadı.

PAŞA SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Lige Çaykur Rizespor deplasmanında yaptığı geri dönüş ile başlayan ve rakibini 3-2 ile geçen Kasımpaşa, ikinci haftada ise taraftarının önünde geçen sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir’i 2-1’lik skorla mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u yenen, ikinci haftada ise Trabzonspor'a mağlup olan Demir Grup Sivasspor ise taraftarı önündeki müsabakayı kazanmaya çalışacak.

DIAGNE İYİ BAŞLADI

Kasımpaşa’da geçen sezon takıma katılan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, bu sezon bol gollü bir başlangıca imza attı. 26 yaşındaki santrfor, Rize deplasmanında alınan 3-2’lik galibiyette takımının ilk golünü atarak, galibiyette de büyük rol oynadı. Medipol Başakşehir mücadelesinde de ön plana çıkan başarılı futbolcu, turuncu-lacivertliler karşısında takımının 2 golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.

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