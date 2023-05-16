STAT: Sivas 4 Eylül Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 1
SİVASSPOR: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, N'jie, Gradel, Caicedo
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
KASIMPAŞA: Günay, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Mortadha, Aytaç, Malsa, Eysseric, Mounir, Fall, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde yaptığı 32 maçın 10'nu kazandı, 7'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Sivas ekibi, ligde 37 puanla 11. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazanmıştı.
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