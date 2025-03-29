Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'un ligdeki 900. golü Garry Rodrigues'ten! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'un ligdeki 900. golü Garry Rodrigues'ten!

        Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:55 Güncelleme: 29.03.2025 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un 900. golü Garry Rodrigues'ten!
        ABONE OL

        Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.

        Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.

        Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Dev derbide 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Meier derbi için Dolmabahçe'de!
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Trabzon'da kazanan yok!
        Trabzon'da kazanan yok!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler