Sivasspor’da Rey Manaj kamptan ayrıldı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap Erzurum kampında çalışmalarımı sürdüren Sivasspor’da golcü futbolcu Rey Manaj kamptan ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre Manaj’ın transfer için yurt dışında bir takımla anlaştığı ve bu yüzden kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Manaj da sosyal medya hesabından havalimanında valiz fotoğrafı çekerek paylaşımda bulundu.