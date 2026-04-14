Siverek'te 5 ton bozuk ürün imha edildi

Siverek'te tarihi geçmiş 5 ton bozuk ürün imha edildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde tarihi geçmiş yaklaşık 5 ton ürün ele geçirilerek imha edildi
Giriş: 14 Nisan 2026 - 11:30
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yaptığı kontrollerde; miadı dolmuş yiyecek, içecek, temizlik ürünleri ve çeşitli malzemeleri tespit etti.
Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulurken, toplanan malzemeler tutanak altına alınarak Siverek çöplüğünde imha edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Siverek Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yaptığımız denetimlerde yaklaşık 5 ton son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdik ve imha ettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.
