Sivilce lekeleri sizi hayata küstürmesin! İşte sivilce izleriyle mücadele etmenin yolları

Doktor kontolünde bir tedavi, düzenli cilt temizliği ve bakımıyle sivilcelerinizin üstesinden geldiyseniz telaşa gerek yok. İzleri geçirmenin de çeşitli yolları var çünkü. Bazı sivilce lekeleri zaman içerisinde kendiliğinden geçer ancak bazıları kalıcı olabilir. Bu lekelerin mağduru olmamak için daha sivilce tedavisi aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var.