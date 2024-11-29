Sivilce lekeleri sizi hayata küstürmesin! İşte sivilce izleriyle mücadele etmenin yolları
Kadın erkek herkesin neredeyse her yaş grubunda canını sıkabilen cilt sorunlarından biri olan sivilce, geçse bile ardında bıraktığı izlerle tat kaçırmaya devam ediyor. Sivilcelerinizden kurtuldunuz ama şimdi izleriyle ne yapabileceğinizi bilmiyor musunuz? Bu yaz işinize yarayabilir...
Kronikleşen sivilceyi tamamen geçirecek tedaviler artık var. Bir süredir dermatologlar cilt üzerine uygulanan tedavilere yanıt vermeyen sivilcelerde kurutucu tedavileri deniyor ve başarılı da oluyor. Ancak sivilce tedavisinde uygulanan yöntem ne olursa olsun hastaların çoğu sivilce lekeleri için dermatalogların kapısını çalmaya devam ediyor.
Doktor kontolünde bir tedavi, düzenli cilt temizliği ve bakımıyle sivilcelerinizin üstesinden geldiyseniz telaşa gerek yok. İzleri geçirmenin de çeşitli yolları var çünkü. Bazı sivilce lekeleri zaman içerisinde kendiliğinden geçer ancak bazıları kalıcı olabilir. Bu lekelerin mağduru olmamak için daha sivilce tedavisi aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var.
Sivilcelerinizi sıkmayın
Sivilceleriniz iyileşirken cildinizde kalıcı hasar bırakma potansiyeli taşır. Sivilceleri sıkmak, hem tedavi sürecini uzatır hem de ciltte travmatik etki yaratıp leke kalmasına neden olur.
Güneş kremini aksatmayın
Sivilce tedavisinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli mesele de güneşe çıkmadan önce muhakkak güneş kremi sürmektir. Sivilce tedavisi sırasında cildiniz incelir ve hassaslaşır. Güneş ışınları cildinizde kalırtıcı lekeler bırakabilir. Güneş kremi ya da şapka gibi ışınlardan koruytucu yöntemlere başvurulmalı.
Sivilce lekelerini ne geçirir?
Hali hazırda sivilceniz varken oluşan kırmızı lekeler eğer sıkmazsanız ve kanatmazsanız sivilceniz söndüğünde zaten geçecektir. Ancak sivilce geçtikten sonra cildinizde sivilceden miras kalan o koyu renkli lekeler için medikal müdahale gerekebilir. Retinol içeren ürünler ya da C vitamini takvilerinden oluşan cilt bakım rutinleri lekede işe yarabilir.
Sivilce lekelerine doğal formüller
1) Ballı tarçın maskesi
Bir tatlı kaşığı bal ile bir çay kaşığı kadar tarçını karıştırarak elde ettiğiniz karışımı ince bir tabaka olarak yüzünze sürüp 10 dakika sonra yıkayın. Ballı tarçın maskesi sivilce lekelerinin giderilmesinde etki gösterebilir.
2) Aloe Vera
Cilt bakım ürünlerinin pek çoğunda aloe vera kullanılması tesadüf değil. Aloe vera anti-inflamatuar özelliklere sahip bir madde olduğu için sivilce lekelerinin yatıştırılmasına destek olur.
3) Elma sirkeli su
Organik asitlerden biri olan elma sirkesi, su ile seyreltilip bir pamuk yardımıyla sivilce lekelerine uygulandığında lekelerin iyileşmesi üzerinde etki gösterebilir. Sirkeyi suyla inceltmeden direkt cildinize sürmek fazla gelebilir. Suyla inceltmeyi ihmal etmemelisiniz.
4) Limon suyu
Limon suyu da yine organik elma sirkes gib cilt tınunu eşitlemede ve lekelerin tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri. Bu uygulamada da limon suyunu direkt cilde uygulamamalı, suyla inceltmeye özen göstermelisiniz.
5) Çay ağacı yağı
Cilt bakım ürünlerinde çok sık kullanılan bir diğer bitkisel öz de hepimizin bileceği gibi çay ağacıdır. Çay ağacı yağı ile cildinizde oluşan tahrişi giderebilir, izlerin geçmesine yardım edebilir. Bu uygulamada da inceltmek oldukça önemli.
Doğal yollarca çözüm bulamadığınız sivilce izleri için dermatologlardan yardım almalı, onların yönlendirmesi ile tedavi denemelisiniz. Özelikle kimyasal peelingler ve dermokozmatik uygulamalardan doktor önerisi olmadıkça kaçınmakta yarar var.