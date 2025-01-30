Sivilceleri kurutmak için hala diş macunu kullanıyorsanız hemen bırakın! Güzellik rutininizde doğru bilinen yanlışlara dikkat!

CİLT BAKIMI SADECE YAŞLANAN CİLTLER İÇİN DEĞİLDİR

Cilt bakımının sadece yaşlı ciltler için olduğu algısı yanlıştır. Akne, hiperpigmentasyon ve cilt dokusunda eşitsizlik gibi sorunlar her yaşta görülebilir. Profesyonel bakımlar, hem önleyici hem de sorun gidermeye yönelik olarak herkese hitap eder.