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Sarıyer’deki Kocataş ve Sait Paşa konakları, Six Senses Hotels Resort Spa markası altında turizm sektöründe hizmet veremeye başladı.

Yapılan açıklamaya göre, 45 adet misafir odası ve süitlerin bulunduğu üç katlı konağın içinde toplantı salonları, sağlık kulübü, restoranlar, kafe ve butik bulunuyor.

Six Senses Kocataş Mansions adı ile hizmete başlayan tesislerde, sağlıklı ve dengeli yaşam tarzı çerçevesinde menülerin yer aldığı belirtildi. Otelde, gün boyu sağlıklı atıştırmalık ve pasta çeşitlerinin sunulduğu da kaydedildi.

Otelin sahip olduğu özel tekne ile konaklama yapan misafirlere özel Boğaz turları sunulduğu belirtilirken, yakın çevreye yapılacak doğa ve tarih gezileri ile gyeme-içme workshopları gibi aktivitelerinde sunulacak hizmetler arasında yer aldığı bilgisi verildi.

Açılışını özel bir kampanya hazırlayan Six Senses Kocataş Mansions'un, bu kapsamda 31 Ocak 2020 tarihine kadar rezervasyon yapanlara yüzde 20 oranında indirim, Junior Suite ve üstü kategorilerdeki konaklamalarının her gecesi için de otelde alınan hizmetlerde kullanılmak üzere 50 euro ek kredi vereceği belirtildi.