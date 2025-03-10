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        Haberler Kültür-Sanat Sinema SİYAD ödülleri sahiplerini buldu

        SİYAD ödülleri sahiplerini buldu

        Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri'ne Murat Fıratoğlu'nun yazıp yönettiği "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" en iyi film, yönetmen ve senaryo dallarında ödüle değer bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 10.03.2025 - 22:41
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        SİYAD ödülleri sahiplerini buldu
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        Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) yılın en iyilerini seçtiği 57. Türkiye Sineması Ödülleri’ne Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi damga vurdu. Geçen yıl Venedik’te dünya prömiyeri yaptıktan sonra Altın Koza ve Ankara Film Festivalleri’nde büyük ödülleri kazanan yapım en iyi film, yönetmen ve senaryo ödüllerine değer bulunarak gecede öne çıktı.

        Murat Fıratoğlu-Ebru Ceylan
        Murat Fıratoğlu-Ebru Ceylan

        İstanbul Modern’de düzenlenen töreni Cem Davran sundu. Gecede Nehir Tuna’nın “Yurt” ve Sinan Kesova”nın “Büyük Kuşatma” filmleri de üçer ödül kazandı. Oyuncu ödüllerinde “Büyük Kuşatma” filmi önce çıktı. Filmin başrol oyuncusu Alp Öyken, erkek oyuncu kategorisinde en iyi seçilirken, Asiye Dinçsoy da yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne değer bulundu. En iki kadın oyuncu ödülü “Mukadderat”taki performansıyla Nur Sürer’e, yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü ise “Yurt” ile Can Bartu Aslan’a gitti. “On Saniye” filminin müziklerine imza atan Ekin Fil de bu kategori de yılın en iyisi seçildi.

        Nur Sürer-Deniz Celiloğlu
        Nur Sürer-Deniz Celiloğlu

        SİYAD üyeleri ayrıca, ‘Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Yerli Film’ ödülüne Aslı Özge’nin “Faruk” filmini değer buldu. Ahmet Uluçay Umut Ödülü ise “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” filminin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu’nun oldu.

        Nurgül Yeşilçay-Alp Öyken
        Nurgül Yeşilçay-Alp Öyken

        Gecede ‘Belgesel’, ‘Kısa Belgesel’, ‘Kısa Film’ ve ‘Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ kategorilerinde de SİYAD heykelcikleri sahibini buldu.

        Ahmet Ümit-Hale Soygazi
        Ahmet Ümit-Hale Soygazi

        Törende ayrıca Şerif Gören ve Hale Soygazi’ye onur, Muzaffer Hiçdurmaz ve Nida Karabol’a ise emek ödülü takdim edildi. Aralık ayında kaybettiğimiz Şerif Gören’in ailesine ödülünü SİYAD üyesi Uğur Vardan takdim etti. Hale Soygazi ödülünü yazar Ahmet Ümit’in elinden alırken, SİYAD Onursal Başkanı Atilla Dorsay da Muzaffer Hiçdurmaz’ın emek ödülünü verdi. Nida Karabol ise ödülünü yönetmen Pelin Esmer’den aldı.

        Atilla Dorsay-Muzaffer Hiçdurmaz
        Atilla Dorsay-Muzaffer Hiçdurmaz

        57. SİYAD ÖDÜLLERİ

        EN İYİ FİLM

        Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri

        EN İYİ YÖNETMEN

        Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

        EN İYİ SENARYO

        Murat Fıratoğlu (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri)

        CAHİDE SONKU EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

        Nur Sürer (Mukadderat)

        EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

        Alp Öyken (Büyük Kuşatma)

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI

        Asiye Dinçsoy (Büyük Kuşatma)

        YARDIMCI ROLDE EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI

        Can Bartu Arslan (Yurt)

        EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

        Florent Herry (Yurt)

        EN İYİ MÜZİK

        Ekin Fil (On Saniye)

        EN İYİ KURGU

        REKLAM

        Ayris Alptekin (Yurt)

        EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

        Natali Yeres (Büyük Kuşatma)

        DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİME GİREN EN İYİ YERLİ FİLM

        Faruk (Yönetmen: Aslı Özge)

        EN İYİ BELGESEL

        Dargeçit (Yönetmen: Berke Baş)

        EN İYİ KISA BELGESEL

        Zarafet ve Şiddet Arasında (Yön: Şirin Bahar Demirel)

        EN İYİ KISA FİLM

        Neredeyse Kesinlikle Yanlış (Yön: Cansu Baydar)

        GIOVANNI SCOGNAMILLO FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ

        Cenaze (Yön: Orçun Behram)

        AHMET ULUÇAY UMUT ÖDÜLÜ

        Umut Şilan Oğurlu (Dilan Hakkında Konuşmalıyız filmiyle)

        DİJİTAL PLATFORMLARDA GÖSTERİLEN EN ULUSLARARASI İYİ FİLM

        Sararmış Yapraklar (Fallan Leaves)

        VİZYONA GİREN EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

        REKLAM

        İlgi Alanı (Zone of Interest)

        ONUR ÖDÜLLER

        Şerif Gören

        Hale Soygazi

        EMEK ÖDÜLLERİ

        Nida Karabol

        Muzaffer Hiçdurmaz

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        #SİYAD
        #sinema yazarları derneği
        #Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
        #İstanbul Modern
        #Cem Davran
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