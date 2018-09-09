Siyah incir
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Siyah incir fiyatı dövizi solladı

Dünyada sadece Bursa'da yetişen, sütün iki katı kalsiyumun yanısıra C vitamini haricinde bütün vitaminleri ihtiva eden ve büyük kısmı yurtdışına ihraç edilen siyah incirin kilogram fiyatı sezon sonunda 16 lirayı bularak rekor kırdı

09.09.2018 - 09:19 | Güncelleme: İHA

Bursa’nın sadece belirli köylerinde yetişen ve İngiliz Kraliyet ailesinin sofrasını süsleyen siyah incirin kilogram fiyatı 16 liraya ulaştı. İhracatçı firmalar tarafından sezonu 7 liradan açılan siyah incir her yıl olduğu gibi bu yılda firmaların oyunuyla bol zamanında 3 liraya kadar düştü.

İHA'da yer alan habere göre; bu yıl mevsimsel şartlar sebebiyle incirin erken olgunlaşması, rekoltenin de yarı yarıya düşmesi sebebiyle istedikleri inciri alamayan ithalatçı firmalar ürün bitmeye yakın fiyatı 16 liraya kadar çıkardı.

Döviz kurunun yüksek olması ve sezon sonunda ürünün azalması sebebiyle fiyatlar tavan yaparken dalında meyve bulunan üreticilerin de yüzü gülüyor. Fiyatların değişkenliğinin yanı sıra ihracat sezon tarihinin mevsim şartlarına göre

düzenlenmemesinden şikayet eden üreticiler, "Bol zamanında 3 liradan aldılar, şimdi incir yok fiyat 16 liraya çıktı. Biz sabit fiyat politikası istiyoruz. 16 lira iyi fiyat ama incir yok. Bu yıl döviz kurunun yüksek olması ve incirde rekoltenin yarı yarıya düşük olması incir fiyatlarının bu kadar çıkmasına sebep oldu. İncir hiç bu kadar fiyat görmemişti. İnşallah her yıl böyle yüksek fiyat görür de yüzümüz güler” dedi.



SİYAH İNCİRİN ÖNEMİ

Uzmanların en mükemmel meyve olarak değerlendirdikler incir, bilinen en eski meyve olmasına rağmen yeni yeni keşfediyor. Kuran'ı Kerim'de de adı geçen incirin sayısız faydaları olduğu ortaya çıktı. Besin değerinin yüksekliğiyle dikkati çeken incirde süttekinin 2 katı kalsiyum olduğunu ifade eden uzmanlar, meyveler arasında yüzde 74 ile en yüksek şeker oranına sahip incirin en tatlı meyve olduğunu kaydetti.

Ayrıca bilinen tüm meyvelere göre en yüksek mineral içeriğine sahip 40 gramlık incirde insanın günlük ihtiyacının yüzde 6'sını karşılayacak biçimde 244 mg potasyum, 53 mg kalsiyum ve 1.2 mg demir içerdiği belirlendi. C vitamini dışında bütün vitaminleri bünyesinde barındıran incirin kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi riskini azalttığı, ciltteki yaraların çabuk kapanması ve kemik hastalıkları ile kansızlığı önlediği belirtildi. Fiziki ve zihni zorlanmayı ortadan kaldıran incirin vücuda enerji ve güç sağladığı, astım, öksürük ve soğuk algınlığı gibi durumlarda tedavi edici özellik taşıdığı dile getirildi. Ayrıca kabızlığı gideren incirin bağırsaklardan toksin maddelerinin atılmasına, kandaki kolesterol seviyesinin düşürülmesine faydalı olduğu da açıklandı.

Öte yandan vücutta kimyevi reaksiyonlar neticesinde oluşan veya dışarıdan alınan zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek, hücrelerin tahrip olmasını engelleyen antioksidan bakımından son derece zengin olan kuru incirin ayrıca vücutta üretilemeyen ve kolesterolün düşürülmesinde, özellikle kalp, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması açısından çok önemli bir yere sahip omega-3 ve omega-6 adlı yağ asitlerini içerdiği ifade edildi.

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Yorumlar 2
  • Misafir 37 dakika önce
    Nedense FINDIK fiyatları hep düşüyor :rage::rage::rage::rage:
  • Misafir 41 dakika önce
    Kendi memleketimizde incir yiyemiyoz arkadaş.. kuru incirin iyisi 50-60 tl..kraliyet ailesi yesinde biz vemesekte olur
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