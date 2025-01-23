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        Haberler Bilgi Magazin Siyah Kalp bu akşam var mı? SHOW TV Siyah Kalp 18. bölümü yeni bölümü bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

        Siyah Kalp bu akşam var mı? SHOW TV Siyah Kalp 18. bölümü ne zaman yayınlanacak?

        Bolu'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangın felaketinin ardından birçok program ve diziye ara verilmişti. Bu nedenle seyirciler, her hafta Perşembe günü yayınlanan Siyah Kalp dizisinin bu akşam yeni bölümünün olup olmadığın merak ediyor. Peki, Siyah Kalp bu akşam var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:15
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        Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp'in yeni bölümü hakkında araştırmalar sürüyor. Bolu'da yaşanan ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketi sonrasında birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Peki, bu akşam Siyah Kalp var mı? İşte, detaylar...

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        SİYAH KALP BU AKŞAM VAR MI?

        Normal şartlarda her hafta Perşembe günü saat 20.00'de SHOW Tv ekranlarında olan Siyah Kalp'in bu akşamki yeni bölümü yayınlanmayacak.

        Bolu'da yaşanan yangın felaketinden sonra bu hafta dizi ve programlara ara verildi.

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        SİYAH KALP’İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Hikmet ve Esat’ın planı Sevilay ve Melek’i uçurumun kenarına sürükler. Hikmet son anda Sevilay’ın da arabada olduğunu fark edince onları kurtarmaya çalışır.

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        SİYAH KALP SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Sevilay ve Melek’in durumu bir kez daha Nuh ile Cihan’ı karşı karşıya getirir.

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        Yaptıklarından dolayı pişman olan Cihan durumu düzeltmeye çalışsa da artık kendi ailesi dahil herkes ona karşı gelmektedir.

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        Tahsin’in duygularını duyduktan sonra yeni bir sayfa açan Sumru, Gürcan’ın karısının dükkanı satacağını öğrenir.

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        Her şeyin düzeleceğini düşündüğü an yaşanan bu gelişmeler Sumru’nun karşısına yeni zorluklar çıkaracaktır.

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        SİYAH KALP SON BÖLÜM CANLI İZLE

        16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 17. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

        SİYAH KALP 17. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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