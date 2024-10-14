Siyah kediler neden uğursuzlukla ilişkilendiriliyor? Vebadan cadılığa birçok sebebi varmış! İşte kara kedi mitinin arka planı!

Ancak kilise güç kazandıkça, cadılar ve onların kedileri, kilise otoritesine tehdit olarak görülmeye başlandı. Özellikle bağımsız kadınlar ve onların sadık hayvanları olan kediler, cadılıkla ilişkilendirilerek şüpheli bulunuyordu. Kara kedilerin geceleri fark edilmeden avlanma yetenekleri, onların gizemli ve uğursuz varlıklar olarak görülmelerine katkıda bulundu.