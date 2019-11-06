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HaberlerSağlık

Siyanür nedir etkileri nelerdir?

İstanbul'un Fatih ilçesinde, kapısında "Dikkat siyanür var" yazılı not olan bir evde, ikisi kadın 4 cansız kişinin bedeni bulundu. Türkiye'nin yeni gündemi siyanür oldu. Peki siyanür nedir etkileri nelerdir? İşte tüm ayrıntılar...

Siyanür nedir etkileri nelerdir?

Kimyasal bir bileşik olan siyanür, zaman zaman yol açtığı ölümlerle gündeme geliyor. Bu nedenle pek çok vatandaşın merak ettiği sorular arasında "Siyanür zehirli midir? Siyanür zehirlenmeleri ölüme neden olur mu?" gibi konular yer alıyor. Peki siyanür nedir? Siyanür ölümcül müdür? İşte siyanür hakkında detaylı bilgiler...

 

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, siyano grubu, bir karbon ve ona üç bağlı azot içeren kimyasal bileşiklere verilen addır. Çeşitleri, günümüzde farklı endüstri kollarında kullanılmaktadır. Siyanür, madencilikte de altın ve gümüş liç proseslerinde kullanılmaktadır.

Hidrosiyanik asit 28 santigrat derecede kaynama noktasına ulaşır ve acı badem kokusuna sahiptir.

SİYANÜR ZEHİRLİ MİDİR?

Siyanür oldukça zehirli bir bileşendir. Ancak siyanürün organik bileşikleri nitril grubu altında isimlendirilir ve çoğu zehirli olmaktan uzaktır. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri ve böcek vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali, erik, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır siyanürlü bileşikleri doğal olarak üretmektedir.

SİYANÜR ZEHİRLENMELERİ ÖLÜME NEDEN OLUR MU?

Yüksek miktarda siyanür, büyük tehklike arz eder. Siyanür kanda bulunan Methemoglobin maddesine geri dönüşümsüz bir şekilde bağlanarak etkinlik gösterir. Bu özelliği kanın dokulara oksijen perfüzyonunu sağlayamaması sonucu hipoksiye ve sonuçta hipoksik şoka neden olur. Oksijen mevcuttur fakat kanda taşınamaz. Vücut adeta oksijen havuzunda boğulur. Bu durum çok yüksek oranda ölümle sonuçlanır.

 

 

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