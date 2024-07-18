Siyasi dengeleri alt üst eden 5 suikast!
Tarih boyunca dünya liderlerinin hayatlarını sona erdiren suikastlar, siyasi dengeleri alt üst etmiş ve toplumları etkilemiştir. Birçok suikastçı, kendi ideolojilerini veya siyasi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bu eylemlere başvurur. İşte, I. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan suikasttan Abraham Lincoln'ün neden öldürüldüğüne kadar ünlü 5 suikastçı ve öldürdükleri liderler!
Suikastçı, genellikle siyasi veya ideolojik amaçlarla belirli bir kişiyi öldürmek için planlı ve kasıtlı bir şekilde hareket eden kişiye denir. Liderlerin trajik ölümleri, hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük yankılar uyandırarak tarihin akışını değiştirebileceğinden önemli görülür. Yani bu eylemler sadece hedef alınan liderleri değil, aynı zamanda bulundukları toplumun siyasi ve sosyal yapısını da etkiler. Haberimizde ünlü suikastlar ve bu suikastların ardındaki kişilerin neden öldürdüklerini derledik. İşte, detaylar...
1. MARTIN LUTHER KING VE JAMES EARL RAY
Martin Luther King Jr., 1950'lerin ortalarından 1968'deki suikastına kadar ABD'deki sivil haklar hareketini yöneten bir Baptist papaz ve sosyal aktivistti. King'in liderliği, Afrika Amerikalıların Güney'deki yasal ayrımcılığını sona erdiren hareketin başarısında temel rol oynadı.
Fotoğrafta Martin Luther King görülüyor.
King'in suikastçısı James Earl Ray ise küçük çaplı suçlarla tanınan ve birkaç kez hapis yatmış biriydi. 1967'de hapishaneden kaçtı ve 4 Nisan 1968'de, Tennessee'de bir otel balkonunda duran King'i vurdu. Ray, Toronto'ya kaçtı, sahte bir Kanada pasaportu aldı ve Londra'ya uçtu.
Fotoğrafta James Earl Ray tutuklanmış halde görülüyor. Kaynak: AP
8 Haziran'da, Brüksel'e gitmek üzereyken Londra'daki havalimanında yakalandı. Memphis'te suçunu kabul edip 99 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak daha sonra itirafını geri çekti ve bir komplo iddiasında bulundu. 1977'de kısa süreliğine hapishaneden kaçtı ancak 54 saat sonra yakalandı. 1998 yılında hapishanede öldü.
Bu 1954 tarihli Chicago polis fotoğrafında, 40 yaşındaki James Earl Ray olarak tanımlanan bir adam görülüyor. Kaynak: AP
2. FRANCIS FERDINAND VE GAVRILO PRINCIP
Avusturya-Macaristan tahtının varisi olan bir arşidük Francis Ferdinand, 1914'te Saraybosna'da Sırp milliyetçi Gavrilo Princip tarafından suikasta uğradı. Ferdinand, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu güçlü tutmak ve Almanya ile ittifakı koruyarak Rusya ile anlaşmayı sağlamak istiyordu.
Fotoğrafta arşidük Francis Ferdinand görülüyor.
Suikastçı Princip ise Sırp gizli örgütü Kara El tarafından terörist olarak eğitilmişti ve Balkanlar'da Avusturya-Macaristan yönetimini yok etmek ve Güney Slav halklarını birleştirmek istiyordu. Bir ay sonra Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilan etmesiyle I. Dünya Savaşı başladı.
Fotoğraf: 28 Haziran 1914'te Gavrilo Princip Yugoslavya'nın Saraybosna kentindeki polis karakoluna götürülüyor. Kaynak: AP
3. ABRAHAM LINCOLN VE JOHN WILKES BOOTH
Abraham Lincoln, 16. ABD başkanı olarak Amerikan iç savaşı sırasında birliği korudu ve kölelerin özgürlüğünü sağlayan liderdir. John Wilkes Booth ise Lincoln'ü öldüren kişidir. Güney'in davasını destekleyen Booth, kölelik yanlısı ve Lincoln'e karşı nefret doluydu. 14 Nisan 1865'te, Lincoln'ün Ford Tiyatrosu'nda bir oyun izleyeceğini öğrenen Booth, tiyatroda hazırlık yaptı ve oyun sırasında Lincoln'ü başından vurarak öldürdü.
Fotoğrafta Abraham Lincoln görülüyor.
Booth, "Güney intikamını aldı!" diye bağırarak sahneden kaçtı. 11 gün sonra, Booth Virginia'da bir çiftlikte saklanırken Federal birlikler tarafından bulundu. Çiftlikteki tütün ambarına saklanan Booth, teslim olmayı reddetti ve çıkan çatışmada öldü. Cesedi, daha önce Booth'u ameliyat eden bir doktor tarafından teşhis edildi.
Fotoğrafta başkan Abraham Lincoln'ün suikastçısı John Wilkes Booth tasvir ediliyor. Kaynak: AP
4. JAMES GARFIELD VE CHARLES J. GUITEAU
James A. Garfield, 4 Mart - 19 Eylül 1881 tarihleri arasında görev yaparak Amerika'nın en kısa süre görev yapan 20. başkanıdır. Göreve başlamasından sadece 4 ay sonra, 2 Temmuz 1881'de, Washington'daki tren istasyonunda Charles J. Guiteau tarafından vuruldu.
Fotoğrafta James A. Garfield görülüyor.
Suikastçısı Guiteau, başkanlık seçimlerinde Ulysses S. Grant'ı destekliyordu. Garfield'ın başkan olmasında kendi konuşmasının etkili olduğunu düşünen Guiteau, çeşitli resmi görevler talep etti ancak talepleri reddedilince Garfield'ı öldürmeye karar verdi. Guiteau, vurduktan sonra hemen tutuklandı ve mahkemede akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. 30 Haziran 1882'de ise asılarak idam edildi.
Fotoğraf: Charles J. Guiteau. Kaynak: Shutter Stock
5. JOHN F. KENNEDY VE LEE HARVEY OSWALD
John F. Kennedy, 1961-1963 yılları arasında ABD'nin 35. başkanı olarak 1037 gün görev yaptı. Ayrıca en genç ilk katolik başkanı olan Kennedy, Küba ve Berlin gibi dış krizlerle karşı karşıya kalmış ancak Nükleer Test Yasağı Antlaşması ve İlerleme İçin İttifak gibi başarılar elde etmiştir. Dallas'ta bir konvoyda eşiyle seyahat ederken ise Lee Harvey Oswald tarafından suikasta uğrayarak eşiyle beraber ölmüştür.
Fotoğrafta John F. Kennedy görülüyor. Kaynak: AP
22 Kasım 1963'te Oswald, 6. kat penceresinden tüfeğiyle Kennedy'yi öldürmüş ve Teksas Valisi John B. Connally'i ise yaralamıştır. Oswald, bir otobüs ve taksi ile evine gittikten sonra polis memuru J.D. Tippit'i de öldürmüştür. Daha sonra Texas Tiyatrosu'nda yakalanmıştır ancak 24 Kasım sabahı, hücreden sorgu odasına nakledilirken Dallas gece kulübü sahibi Jack Ruby tarafından vurularak öldürülmüştür.
Fotoğraf: Dedektifler tarafından çevrelenen Lee Harvey Oswald, Dallas polis karakolunun koridorunda götürülürken medyaya konuşuyor. Kaynak: AP
Kaynak: Britannica