Size "Bu nasıl bir restoran!" dedirtecek birbirinden ilginç yemek sunumları
Güzel yapılan bir yemek sunumu yemeğin lezzetini artırırken, bu konuda aşırıya kaçmak ortaya sinir bozucu ve gülünç durumlar çıkarabilir. İşte, belki de fotoğraf olmasa inanamayacağınız ilginç yemek sunumları...
"Dondurmamız lavaboda servis edildi."
"Evet, bu domates çorbası üzerinde bir bağırsak gibi sallanan, peynirle doldurulmuş bir simit."
"Kekim..."
"Çorbam saksıda servis edildi."
"Kendinizi orman zeminindeki ince dalları yiyen bir hayvan gibi hissetmeniz için tasarlandı."
"Yemeğim gerçek bir tuğla üzerinde geldi."
"Gerçek bir köpek mama kabında servis edilen kahvaltı."
"Menüden salamlı baget sandviç sipariş ettim. Kendim mi yapmalıyım?"
"Eriştelerimi buz kalıbında servis ettiler."