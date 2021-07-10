Skoda'dan yeni model atağı

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Skoda, 2021'nin ikinci yarısında Türkiye pazarına iki yeni modeli getireceğini açıkladı. Türkiye'de 2021’in ilk 6 ayında 17 bin 577 adetlik satışa ulaşarak geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 3.8’lik pazar payını yüzde 5.7’ye çıkaran şirket, yeni Kodiaq ve yeni Fabia modellerini Türkiye'ye getirmek için hazırlıklar yapıyor.

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, "Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen satışlarla birlikte geçen yıla göre 11'inci sıradan 5'inci sıraya yükseldik. 2021 yılının ilk 6 ayında pazar yüzde 52 büyürken biz yüzde 130’a varan bir büyüme gerçekleştirdik" dedi.

Global satışlarda ilk 5 marka içinde olma hedefine paralel olarak Türkiye'de bu yıl için 40 bin adetlik satış ve yüzde 7 pazar payı hedefi belirlediklerini kaydeden Başar, "2021 yılının ikinci 6 ayında yenilenen Kodiaq ve yeni Fabia’nın da gelmesi ile birlikte marka olarak pazardaki yükseliş trendimizi devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye’de ilk 6 aylık dönemde Skoda’nın en çok ilgi gören modeli 4 bin 665 adet ile yeni Octavia olurken, onu 4 bin 316 adet ile Superb ve 2 bin 949 adet ile Kamiq modeli izledi.