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Volkswagen Grubu markalarında Skoda, B segment otomobili Fabia'nın dördüncü neslini online olarak gerçekleştirilen dünya prömiyeriyle tanıttı.

VW Grubu'nun diğer B segment modelleri gibi modüler MQB-A0 platformu üzerinde geliştirilen yeni Fabia'nın, bu sayede boyutlarında ve iç yaşam hacminde artış yaşandığı kaydedildi.

Dördüncü nesil Fabia'nın, ilk üç nesil ile karşılaştırıldığında ağırlığını korurken, 4 bin 108 mm uzunluğu ile ilk kez dört metre sınırını aştığı belirtildi. Yapılan açıklamada, yeni Fabia'nın mevcut nesle göre 111 mm daha uzun ve 48 mm daha geniş olduğu vurgulandı. Aracın aks aralığında ise 94 mm kadar artış yaşandığı açıklandı. Aracın bagaj hacminin de 50 litre artış ile 380 litreye çıktığı bildirildi.

Tasarımı ile öncüsüne göre daha dinamik bir görünüm sergileyen yeni Fabia'da, ön kapılarda gövde çizgileriyle birlikte Çek bayrağının karakteristik üçgeni vurgulanıyor. LED teknolojisine sahip hatlara sahip farların ise Skoda'nın kendine özgü büyüyen ön ızgarasıyla birleştirildiği görülüyor.

RÜZGAR DİRENÇ KAT SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Fabia geliştirilirken aracı daha sessiz ve akıcı hale getirmek için kapsamlı aerodinami çalışmalarının da gerçekleştirildiği kaydedildi. Aerodinamik olarak optimize edilen jantlar ve ön tamponun altında aktif olarak ayarlanan soğutma panjurlarıyla yeni Fabia'nın, 0.28 rüzgar direnci kat sayısına ulaştığı bilgisi verildi. Akıllı soğutma panjurların da, 120 km/s hızda giderken yakıt tüketimini 100 kilometre başına 0.2 litre düşürdüğü kaydedildi.

Skoda'nın güncel tasarım dilinin kullanıldığı iç mekanda ise, 9.2 inçe kadar çıkabilen multimedyda ekranı dikkat çekiyor. Araçtaki dijital göstergelerin boyutu da 10.25 inç olarak açıklandı. Çok fonksiyonlu yeni nesil direksiyon simidi ise, tercihe bağlı olarak sportif üç kollu ve DSG şanzıman için vites kulakçıklarıyla birlikte alınabiliyor.

Otomobilin donanım listesinde ise ısıtmalı ön cam, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima, orta konsolun arkasına yerleştirilen hava kanalları, yakıt depo kapağındaki lastik derinlik ölçerli buz kazıyıcı, A sütununda otopark bileti tutucu, sürücü kapısının içerisinde şemsiye, orta konsolda kredi kartı veya otopark bileti için bir klips, kalem tutması için bir elastik bant, ön koltukların arasında çıkarılabilir bardaklık, akıllı telefon saklama gözleri, iç dikiz aynasında USB-C girişleri gibi detaylar yer alıyor.

DAHA BÜYÜK YAKIT DEPOSU İLE ALINABİLİYOR

Yeni Fabia'nın kaputunun altında da 2 farklı hacme sahip benzinli motorlar görev yapıyor. Her biri Euro 6d emisyon standartlarına uygun olan motorlar, 1.0 litre ve 1.5 litre hacminde.

3 silindirli 1.0 litre motorlar, 65 PS, 80 PS, 95 PS ve 110 PS güçlerinde tercih edilebilecek. 1.5 litrelik dört silindirli motor ise 150 PS güç ve 250 Nm torka sahip. Yeni Fabia motor seçeneklerine göre 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor.

Aynı zamanda Fabia'nın opsiyonel 50 litrelik yakıt deposuyla alınabileceği ve bu sayede WLTP çevrimine göre 900 kilometreden daha fazla menzil kat edebileceği aktarıldı.

22 yılda 4.5 milyondan daha fazla satış adedine ulaşan Fabia, Octavia'nın ardından en çok üretilen Skoda modeli olma unvanını taşıyor.