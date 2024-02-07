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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Slask Wroclaw-Türk Telekom: 70-86 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Slask Wroclaw-Türk Telekom: 70-86 (MAÇ SONUCU)

        Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'ndaki son maçında Polonya temsilcisi Slask Wroclaw'ı deplasmanda 86-70 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 00:02 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:02
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        Türk Telekom'dan kritik galibiyet!
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        BKT EuroCup B Grubu 18. ve son maçında Türk Telekom, Polonya deplasmanında Slask'ı 86-70 mağlup etti.

        Türk Telekom, bu sonuçla grubu 8 galibiyet ve 10 yenilgiyle tamamladı. Başkent ekibinin gruptaki sıralaması, grupta oynanacak diğer maçların ardından netlik kazanacak.

        Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 27-26 önde tamamlayan Türk Telekom, soyunma odasına da 10 sayı farkla 50-40 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan ve bu periyodu 65-57 önde geçen Türk Telekom, sahadan 80-76'lık skorla galibiyetle ayrıldı.

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