Slask Wroclaw-Türk Telekom: 70-86 (MAÇ SONUCU)

BKT EuroCup B Grubu 18. ve son maçında Türk Telekom, Polonya deplasmanında Slask'ı 86-70 mağlup etti.

Türk Telekom, bu sonuçla grubu 8 galibiyet ve 10 yenilgiyle tamamladı. Başkent ekibinin gruptaki sıralaması, grupta oynanacak diğer maçların ardından netlik kazanacak.

Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 27-26 önde tamamlayan Türk Telekom, soyunma odasına da 10 sayı farkla 50-40 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü koruyan ve bu periyodu 65-57 önde geçen Türk Telekom, sahadan 80-76'lık skorla galibiyetle ayrıldı.