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Slimani'den Fenerbahçe açıklaması: Hataydı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cezayirli forvet Islam Slimani, beIN Sports Fransa kanalına verdiği röportajda Türkiye günlerini anlattı

Slimani'den Fenerbahçe açıklaması: Hataydı

2018/2019 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Islam Slimani, Türkiye'ye gelişini bir 'hata' olarak nitelendirdi:

"Fenerbahçe'ye geldiğimde Teknik Direktör bana güveniyordu ve oynatıyordu. Sonra bir gün bana kiralık olarak takıma katıldığım, gelecek yıl takımda olmayacağım ve idmanlara çıkmayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ama müsaade etmediler. Türkiye transferim bir hataydı."

Fenebahçe formasıyla Süper Lig'de 15 maça çıkan Slimani 1 kez gol sevinci yaşamıştı. 19-20 sezonunda Monaco'yla yeniden dikkatleri üzerine çeken Slimani, Ocak ayında bedelsiz olarak gittiği Lyon'da Ligue 1'de 7 maçta gol sevinci yaşayamadı.

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