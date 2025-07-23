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        Haberler Bilgi Yaşam Slovakya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Slovakya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Slovakya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Slovakya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Ülkeler için telefon kodları, araç plaka kodları ve alan adı uzantıları son derece önemli bir noktadadır. Bir ülkenin coğrafi konumu, turistik bilgileri ve kültürel özelliklerinin yanı sıra bu özellikleri de merak edilir. İşte Slovakya telefon kodu, plaka kodu, web sitesi alan adı uzantısı, resmi dili ve para birimi gibi birçok detay…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:33
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        Slovakya telefon kodu
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        Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülke olarak Slovakya, gelişmiş altyapısı ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeker. Ayrıca ülkenin teknik bilgileri ve kendine has kodları da dikkat çeker. Bu bilgiler telefonla arama yaparken, para transfer ederken ve web sitelerine erişim sağlarken kişilerin ihtiyacını karşılar. Peki Slovakya’nın resmi telefon kodu ne? Plakasında hangi kod var ve uzantısı ne? İşte detaylar…

        SLOVAKYA TELEFON KODU

        Ülkeye dair özel olarak tanımlanmış telefon kodunu merak ediyor olabilirsiniz. Slovakya telefon kodu +421’dir. Bu noktada burada yaşayan birini arayabilmeniz için başına söz konusu kodu eklemeniz şarttır. Aksi hâlde aramanız karşı tarafa gitmez. Ülke içindeki mobil aramalarda ise bu kodun bir geçerliliği yoktur. Doğrudan bölgesel numaraların kullanılması yeterlidir. +421 numarası, Slovakya’yı küresel telefon sisteminde tanımlayan özel bir kod olarak bilinir.

        SLOVAKYA PARA BİRİMİ

        Slovakya para birimi ile ilgili bazı derlenmiş bilgiler;

        • Para Birimi Kodu: EUR
        • Kısaltma: €
        • Yaygın banknotlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR
        • Madeni paralar: 1, 2, 5, 10, 20, 50 cent; 1 ve 2 Euro

        2009 yılından beri Euro para birimini kullanan Slovakya, önceden Slovak Korunası (SKK) kullanıyordu. Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ortak para birimi olan Euro, söz konusu ülkenin geçerli para birimi hâline gelmiştir. Böylece ülke içi ticarette kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca AB ülkeleriyle olan finansal ilişkilerin güçlendirilmesi de hedeflenir.

        SLOVAKYA PLAKA KODU

        Slovakya plaka kodu ise uluslararası olarak SK olarak geçer. Bu iki harfli kısaltma, Slovakya’ya kayıtlı araçların dünyada ayırt edilmesini sağlar. Zaten araç plaka kodları da bu niyetle belirlenmiştir. Avrupa yollarında sıkça karşılaştırılan bir kod olmuştur. SK kodu, hem trafik sistemlerinde hem de uluslararası belgelerde yerini almıştır.

        SLOVAKYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI

        İnternet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde sorulanlardan biri de “Slovakya hangi alan adı uzantısı?” şeklindedir. Bunun cevabı .sk’dir. Bu kod, ülkedeki bütün yerli web sitelerinde yerini almıştır. Bilhassa devlet kurumları, haber portalları ve kişisel bloglarda görülür. Ayrıca kurumsal e- ticaret siteleri de ilgili alan adı uzantısını kullanır. Bu ülke için tanımlanmış uzantı, dijital kimlik ve coğrafi aidiyet anlamında oldukça işlevseldir.

        SLOVAKYA HAKKINDA BİLGİLER

        Orta Avrupa’da konumlanan ülke hakkındaki bilgiler aşağıda toplanmıştır;

        • Slovakya, 1993 senesinde Çekya ile yollarını barışçıl şekilde ayırmış ve bağımsızlığını ilan etmiştir.
        • Başkenti Bratislava’dır.
        • Ülkenin resmi adı Slovakya Cumhuriyeti’dir.
        • Resmi dil olarak Slovakça konuşulur.
        • Ülkenin büyük bölümü dağlık arazilerden oluşur.
        • Tatra Dağları, ülkeye dair en popüler özelliklerdendir.
        • Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyesidir.
        • Halkın büyük bir kısmı Katolik’tir.
        • Slovakya’da ekonominin büyük bölümü teknoloji, otomotiv ve sanayi sektörüyle öne çıkar.
        • Ülkedeki halk, güçlü bir bira tüketim geleneğine sahiptir.
        • Ülkede çeşitli manzaralara ev sahipliği yapan köprüler popülerdir.
        • Ormanlar, ülke topraklarının yarısını kapsar.
        • İyi korunmuş kaleleriyle zengin bir tarihi mirasa sahiptir.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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