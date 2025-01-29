Ukrayna'nın 1 Ocak itibarıyla Rus gazının Avrupa'ya geçişini engellemesinin ardından Slovakya ile Macaristan'dan sert tepkiler geldi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazın kendileri için önemli olduğunu belirterek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirdi. Zelenskiy ise "Biz özgürlük için savaşıyoruz, Fico ise para için." diyerek Fico'ya yanıt verdi.

Yaklaşık 1.5 aydır devam eden tartışmada son olarak, Slovakya, Ukrayna büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırırken gerekçe olarak Ukrayna'nın Slovakya'nın iç işlerine karışması gösterildi.

Zelenskiy salı günü Fico'yu Rus gazı yerine ABD gazını tercih etmemekle eleştirerek "Avrupa'da birçok ülke bağaımsızlıklarını ve egemenliklerini korumak istiyor. Fico hariç. O, Moskova'yı gaz tedarik edebilecek olan ABD'ye tercih ediyor." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı ise Fico'ya 'Rus propagandası ile zehirlenmiş' diyerek eleştirinin dozunu artırdı. Bu eleştirilerin ardından Slovakya, Ukrayna büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Büyükelçinin ilgili konularda uyarıldığı tahmin ediliyor.