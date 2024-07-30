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        Haberler Gündem SMA'lı bebek adına sahte belgeyle para toplayan şüpheli tutuklandı

        SMA'lı bebek adına sahte belgeyle para toplayan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde SMA hastası Miran Ali Vermez adlı 18 aylık bebek adına sahte belgeler düzenleyip iş yerlerine kumbara bırakıp para toplayan Razi U. (51), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:21
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        SMA'lı bebek adına sahte kumbara dağıttı
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        SMA hastası 18 aylık Miran Ali Vermez'in ailesi, bebeklerinin tedavi giderlerinin karşılanması için İstanbul Valiliği'nden aldığı izinde bağış kampanyası başlattı. Çerkezköy'de yaşayan Razi U., Mİran Ali Vermez adına sahte belge düzenleyip, ilçedeki 6 iş yerine yardım kumbaraları bıraktı. Yaklaşık 3 aydır kumbaralara atılan paraları düzenli olarak toplayan Razi U.'nun durumundan şüphelenen esnaf, durumu polise bildirdi.

        Polis, Razi U.'nun düzenlediği belgelerin sahte olduğunu ve bıraktığı kumbaralara atılan paraları alıp, çocuğun ailesine de vermediğini belirledi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Razi U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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