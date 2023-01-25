Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Snapchat Hesap Silme İşlemi: Kalıcı Olarak Snapchat Hesap Silme Linki Nedir?
ABONE OL

Snapchat hesap silme işlemi: Kalıcı olarak Snapchat hesap silme linki nedir?

Snapchat uygulamasının ilk çıktığı zamanları hatırlıyor musunuz? Çok fazla efektle ve avatarla dikkat çekiyordu ve kaç yaşında olursak olalım cezbediyordu. Hala kullanıcı sayısı çok fazla ve en çok sevilen özelliği ise gönderilerin yanı sıra mesajların da 24 saat sonra siliniyor olması.

Snapchat Hesap Silme İşlemi: Kalıcı Olarak Snapchat Hesap Silme Linki Nedir?
HABERTURK.COM

Ama bazen sosyal medya hesaplarını kapatmak isteyenler olabiliyor. Bu durumda da Snapchat hesap silme işlemi hakkında araştırma yapılıyor. Aynı zamanda kalıcı olarak Snapchat hesap silme linki nedir diye bulmaya çalışanlar da oluyor. O zaman siz de yazıyı okuyun ve bu soruların cevaplarını öğrenin. Biz tam olarak bu konudan bahsediyoruz.

Snapchat Hesap Silme Nasıl Yapılıyor?

Snapchat hesabını kalıcı olarak silme işlemlerini yapmak için bazı adımları izlemeniz gerekiyor. Üstelik bunları yapmanız çok uzun sürmeyecek. Snapchat hesabımı nasıl silerim diye merak edenler aşağıdaki adımları izlesinler:

  • - Snapchat hesabınıza giriş yapın.
  • - Ayarlar bölümüne gelin.
  • - Hesabı silmek için tıklamanız gereken bölümü göreceksiniz.
  • - Buraya tıklayın ve karşınıza çıkan sayfada yer alan kullanıcı adı ve şifreniz ile oturum açın.
  • - Sonrasında hesabınıza bir mail gönderilecek. Bu aslında Snapchat hesap silme linki. Ona tıklayın.
  • - Hesap silme seçeneğini işaretleyin.

İşte böylece Snapchat hesabınız silinmiş olacak. Çünkü gönderilen link de sizi Snapchat hesap silme sayfası için yönlendiriyor.

Bu yöntem telefondan silme işlemi gerçekleştirecekler için geçerli. Eğer tarayıcı üzerinden bu işlemi yapmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor?

  • - Tarayıcınızdan Snapchat hesap sayfasını açmalısınız.
  • - Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
  • - Oturum aç yazısına tıklayın.
  • - Buradan hesabımı sil seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın.
  • - Tekrar giriş yapmanız gerekecek. Şifrenizi ve kullanıcı adınızı girin.
  • - Devam edin.
  • - Onaylama işlemi bittiğinde hesabınız silme işleminiz de tamamlanmış olacak.

iPhone kullanıcıları için de işlemler aynı sırayla oluyor. Sadece seçenekler farklı olarak işlenmiş olabilir. Örneğin iPhone üzerinde hesap silme işlemi için sol üst köşede yer alan profile gelmeniz gerekiyor. Sonrasında ayarlara girin ve hesap işlemlerini açın. Buradan hesabımı sil seçeneğini göreceksiniz.

Buraya ilerlediğinizde hesap sayfasına yönlendiriliyorsunuz ve işlemleri tamamlıyorsunuz.

Snapchat Uygulamasını Silince Ne Olur?

Silme işlemi gerçekleştirildiğinde ne olduğu da fazlasıyla merak ediliyor. Snapchat silme işlemi yaparsanız;

  • - Hikayelerinizi kimse görüntüleyemez
  • - Arkadaşlarınızla olan bütün bağlantılarınız kesilir.

Ayrıca Snapchat hesabını silince mesajlar silinir mi sorusunun cevabını da verelim. Evet, silinecek. Ama şöyle bir durum söz konusu: Siz hesap silme işlemini gerçekleştirseniz bile hesabınızda yer alan videolar, fotoğraflar ve mesajlar 30 gün boyunca saklanır. Bu süre içerisinde hesabınıza hiçbir şekilde giriş yapmazsanız bütün bilgileriniz silinecektir. Ama giriş yaparsanız da silme işlemini tekrar yapmanız gerekecek.

Aynı şekilde Snapchat uygulamasını silince hesap silinir mi diye de endişe etmenize gerek yok. Eğer ayarlar bölümünden hesabı silme linkine kadar gitmediyseniz, uygulamayı silmek herhangi bir silinmeye yol açmayacaktır.

Snapchat Hesap Silme Geri Alınır mı?

Hesabınızı sildikten sonra pişman mı oldunuz? Peki bu durumu geri alabilir misiniz? Evet, aşağıdaki adımları izleyerek hesabınızı geri açabilirsiniz ve belgelerinizi kurtarabilirsiniz.

  • - Snapchat’e girin ve kendi bilgilerinizle giriş yapın.
  • - Tabi hesabınızı geri almak istiyorsanız 30 gün içerisinde giriş yapmanız gerekecek.
  • - Giriş yaptığınızda hesabı tekrar etkinleştirmek isteyip istemediğiniz soruluyor.
  • - Evet deyin ve bekleyin.

Hesabınız tekrar açılmış olacak. Ama 30 günü geçtiyse ve giriş yapmaya çalıştıysanız hiçbir işe yaramayacağını da bilmelisiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda seslendi
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda ...
ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek - Dünya haberleri
DÜNYA ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını istiyoruz - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'den 'üçlü mekanizma' açıklaması
Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu - Dünya haberleri
DÜNYA Ruanda, Kongo'nun savaş uçağını vurdu
UAEA, Ukrayna'nın nükleer tesislerde silah depoladığına yönelik iddiaları yalanladı - Dünya haberleri
DÜNYA UAEA'dan silah deposu iddialarına yalanlama
İran'da "rejim karşıtı propaganda yapmakla" suçlanan futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi - Dünya haberleri
DÜNYA İran'da protestolar: Milli futbolcu kadro dışı ...
Bulgaristan son iki yılda beşinci kez erken seçime gidiyor - Dünya haberleri
DÜNYA Bulgaristan erken seçime gidiyor
Fransa'da bir fırına yanlışlıkla 109 bin avroluk elektrik faturası geldi - Dünya haberleri
DÜNYA Bir fırına '109 bin avroluk' elektrik faturası
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı - Dünya haberleri
DÜNYA Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı
Polonya Almanya'ya Leopard talebini resmi olarak iletti
DÜNYA Polonya Almanya'ya resmi talebini iletti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.