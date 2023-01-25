Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika NFC Nedir, Özellik Ekleme ve Kapatma Nasıl Yapılır? Telefonda NFC Ne Demek?
ABONE OL

NFC nedir, özellik ekleme ve kapatma nasıl yapılır? Telefonda NFC ne demek?

Teknoloji değişmeye devam ediyor. Bu süreçte de hem teknolojiye ayak uydurmak için hem de hayatımızı biraz daha kolaylaştırmalarına izin vermek için kullandığımız ürünleri hep güncel tutmaya çalışıyoruz. İşte bunlardan birisi de NFC özelliğidir.

NFC Nedir, Özellik Ekleme ve Kapatma Nasıl Yapılır? Telefonda NFC Ne Demek?
HABERTURK.COM

Yavaş yavaş gelişen ve insanlar tarafından anca keşfedilen bu özellik aslında öğrendiğinizde size de çok fazla fayda sağlayacak. Peki bahsettiğimiz NFC nedir, özellik ekleme ve kapatma nasıl yapılır? Bunları biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız bu yazıyı okuyarak telefonda NFC ne demek öğreneceksiniz.

O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, öyle değil mi?

NFC Nedir? Ne İşe Yarar?

Pandemi döneminde gelişimini ilerleten ve çoğu akıllı telefonda kullanılmaya başlanan NFC özelliğinden bahsedeceğiz. Telefonda NFC ne demek? NFC yakın alan iletişimi olarak biliniyor ve onun kısaltmasıdır. Bu özellik sayesinde kart taşımadan ya da herhangi bir ek işlem yapmaya gerek duymadan dosya paylaşımları yapmanıza yardımcı bir teknoloji.

Buna ek olarak NFC ne işe yarar? NFC nerelerde kullanılır?

  • - Belge alışverişlerinde
  • - Konum gönderiminde
  • - Cihazlar arası telefon numaraları göndermede
  • - Ödeme yapmada
  • - Başka bir cihazla kendi hesabınızı açabilmede kullanılıyor.

Bunlara bağlı olarak hayatımızı çok fazla kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Peki telefonunuzda NFC özelliği varsa ama nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bir sonraki başlığa geçerek bunu da öğrenebilirsiniz.

NFC Özelliği Nasıl Kullanılır?

NFC özelliğini kullanabilmek için öncelikle telefonunuzda olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sonrasında da istediğiniz paylaşımı NFC ile ilgili seçeneği kontrol ederek yapabilirsiniz. Buna ek olarak NFC özelliğiniz kapalıysa hemen ayarlardan onu aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Aksi durumda kesinlikle istediğiniz işlemleri yapamazsınız. Az önce de belirttiğimiz üzere sizin işlemleri tamamlayabilmeniz için diğer cihazın da NFC özelliği bulundurması gerekiyor.

NFC Özelliği Sonradan Eklenebilir mi?

Son olarak sizlere şu konudan da bahsetmek istiyoruz: NFC özelliği sonradan eklenebilir mi?

Aslında bunu yapabilirsiniz, sadece birkaç dakika ayırmanız yeterli olacaktır. İşte adım adım NFC özelliği ekleme:

  • - Telefonunuzun ayarlar bölümüne gitmelisiniz.
  • - Kablosuz ağlar seçeneğine tıklayın.
  • - Buradan NFC özelliğini görüyorsanız işaretleyebilirsiniz

Bir başka yöntemden daha bahsedeceğiz:

  • - Ayarlar bölümüne gelin.
  • - Karşınıza çıkan sayfadan bağlantılar seçeneğini göreceksiniz, ona tıklayın.
  • - Bağlantıları seçtiğinizde ‘Diğer Bağlantılar’ seçeneğini işaretlemelisiniz.
  • - NFC görüyorsanız onu seçin.

Böylece bir dakika bile sürmeyecek işlemle NFC özelliğini eklemiş olacaktır.

Buna karşılık bazı kullanıcılar da NFC nasıl kapatılır diye merak ediyor. Bu işlemi yapmak da zor değil.

  • - Yine diğerlerinde olduğu gibi ayarlar bölümüne gelin.
  • - Sonrasında kablosuz ağlara gelmelisiniz.
  • - Burada aktif olan NFC özelliğini göreceksiniz. Kapatma işaretine getirin.

Evet, işlem bu kadar sürüyor. Peki neden NFC özelliğini kapatmak istiyorlar? Aslında bunun da cevabı çok basit: Çünkü teknolojinin gelişmesiyle hayatımız kolaylaşıyor olsa bile beraberinde bu durumdan faydalanmak isteyen dolandırıcılar için de yeni bir piyasa oluşturuyor. Temassız kartlar ilk çıktığı zamanlarda ceplerinde POS cihazıyla dolaşan sahtekarlar oluyordu. Aynı bunun gibi, NFC özelliği açık olduğunda da bazı riskler ortaya çıkabiliyor.

Ama tabi ki bunlar çok sık yaşanan durumlar değil fakat imkansız da değil. Her zaman önlem almakta fayda vardır.

İşte NFC nedir ve telefonlarınıza NFC özelliği ekleyebilir misiniz artık biliyorsunuz. İhtiyacınız neyse, ona göre açıp kapama işlemlerini gerçekleştirmeniz sadece birkaç saniyenizi alacak. Bu sebeple karar verip ona göre ayarları kontrol edebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda seslendi
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda ...
ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek - Dünya haberleri
DÜNYA ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını istiyoruz - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'den 'üçlü mekanizma' açıklaması
Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu - Dünya haberleri
DÜNYA Ruanda, Kongo'nun savaş uçağını vurdu
UAEA, Ukrayna'nın nükleer tesislerde silah depoladığına yönelik iddiaları yalanladı - Dünya haberleri
DÜNYA UAEA'dan silah deposu iddialarına yalanlama
İran'da "rejim karşıtı propaganda yapmakla" suçlanan futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi - Dünya haberleri
DÜNYA İran'da protestolar: Milli futbolcu kadro dışı ...
Bulgaristan son iki yılda beşinci kez erken seçime gidiyor - Dünya haberleri
DÜNYA Bulgaristan erken seçime gidiyor
Fransa'da bir fırına yanlışlıkla 109 bin avroluk elektrik faturası geldi - Dünya haberleri
DÜNYA Bir fırına '109 bin avroluk' elektrik faturası
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı - Dünya haberleri
DÜNYA Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı
Polonya Almanya'ya Leopard talebini resmi olarak iletti
DÜNYA Polonya Almanya'ya resmi talebini iletti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.