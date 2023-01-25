NFC Etiket Okuyucu Nedir ve Nasıl Kullanılır? NFC Etiket Okuyucu Ne İşe Yarar?

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Sizlere detaylı bir şekilde NFV etiket okuyucu nedir ve nasıl kullanılır? NFC etiket okuyucu ne işe yarar? Sorularının cevaplarını vereceğiz. Böylece aklınızda bir soru işareti varsa hemen hepsi kalkacak.

Hemen okuyun ve detayları öğrenin.

NFC Etiket Okuyucu Nedir? Ne İşe Yarar?

NFC, açık olarak anlamına baktığımızda Yakın Alan İletişimi anlamına geliyor. Özellikle akıllı cihazların kullanımının artmasıyla ortaya çıkmıştır ve kullanılmaya başlamıştır. NFC etiket okuyucu ne işe yarar diyecek olursak da aktif iki cihazın bağlanmasını sağlıyor.

Buna ek olarak NFC etiket okuyucular aslında artık yanımızda kart taşımayı da bıraktırmaya yardımcı olacağa benziyor. Bazı işlemler sırasında kartınızı unutsanız bile uygulamada NFC özelliğinizi açarsanız ödemelerinizi de rahatlıkla yapabileceksiniz.

Biraz daha detaylandıracak olursak;

- NFC kart yerine telefonla işlem yapabilmenizi sağlar.

- Sadece ödeme kartı olarak da düşünülmemeli, aynı zamanda otomatik kapıların da bazıları kart yerine telefon uygulamasıyla açılabiliyor.

Gördüğünüz üzere aslında NFC gelişen bu teknolojide fazlasıyla yardımcı oluyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu sebeple akıllı telefonların da yüzde 90’ında bu özellik bulunuyor.

NFC Etkiket Okuyucu Nasıl Kullanılır?

Bu noktada merak edilen bir başka nokta da NFC özelliğinin nasıl kullanıldığıdır. Çünkü telefondan telefona bazen bu ayarlar değişebiliyor ve bu sebeple de bazı adımları atmanız gerekiyor. Şimdi gelin NFC etiket okuyucu nasıl kullanılır bunu anlatalım.

- Öncelikle telefonunuzda NFC ayarının olması gerekiyor.

- Bu ayarın olup olmadığını da ‘ayarlar’ bölümünden kontrol edebilirsiniz.

- Eğer özellik varsa ve aktif değilse hemen aktifleştirmelisiniz.

- Sonrasında denemek için bir POS cihazında ödeme yaparken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

İşte hepsi bu kadar… Tabi buna ek olarak telefonunuzdaki bankanın uygulaması içerisinde de NFC özelliğini açmanız gerekebilir. Bu sebeple onu da araştırın ve bakın. sonrasında hepsini aktif hale getirdiğinizde kullanıma hazırsınız demektir.

NFC Etiketi ile Neler Yapılabilir?

Aslında NFC’ler kullanmaya başladığınızda geri vazgeçemeyeceğiniz özelliklerden birisi olacak. Çünkü oldukça faydalılar ve günlük hayatta da işlerinizi kolaylaştırma konusunda uzmanlar. Peki az önce saydıklarımıza ek olarak NFC etiketi ile neler yapılabilir?

- Konum alışverişi yapabilirsiniz

- Kapıları açabilirsiniz ya da kilitleri etkinleştirebilirsiniz

- Belge alışverişi yapmayı deneyebilirsiniz

- Telefon numaraları alabilirsiniz ya da aktarımla verebilirsiniz

- Fotoğraf gönderimi yapabilirsiniz

- POS cihazlarında ödeme yapabilirsiniz.

Burada küçük bir detaydan bahsetmemiz gerekiyor: Belge, fotoğraf ya da konum gönderiminin yapılabilmesi için karşı tarafın da telefonunda NFC özelliği olması gerekiyor. Aynı zamanda oradan da aktifleştirme yapılmış olmalı. Bu sebeple eğer iki taraftan birinde NFC özelliği açık değilse o zaman gönderimler ve alımlar gerçekleşmeyecektir.

Kısa mesafede son derece iyi çalışan bir teknoloji olarak karşımıza çıkan NFC’ler ilk geliştirildiklerine sadece belli işlevler görüyordu ve çoğu telefonda da yoktu. Ama güncellenen sürümlerin yüzde 90’ına bu özellik ekleniyor ve bu sebeple de güncellemeler gerçekleştirildiği zaman telefonunuzun NFC özellikleri de aktifleştiriliyor.

Eğer kartlarınızın çalınmasından ya da herhangi bir yerde unutmaktan yana endişeleriniz varsa, NFC özelliklerini kullanmak sizi çok rahatlatacaktır. Hemen telefonunuza bakın ve NFC özelliği olup olmadığını kontrol edin. Denemek için de bir yerden yaptığınız alışverişte NFC ile ödemeyi seçebilirsiniz.

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