Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya NFC Etiket Okuyucu Nedir ve Nasıl Kullanılır? NFC Etiket Okuyucu Ne İşe Yarar?
ABONE OL

NFC etiket okuyucu nedir ve nasıl kullanılır? NFC etiket okuyucu ne işe yarar?

Gelişen teknolojiyle birlikte NFC etiket okuyucular da ön plana çıkmaya başlıyor. Yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan bir teknolojidir ve bu sebeple de fazlasıyla merak ediliyor. Artık kartlarda ve telefonlarda NFC özellikleri mevcut. Peki bu nedir?

NFC Etiket Okuyucu Nedir ve Nasıl Kullanılır? NFC Etiket Okuyucu Ne İşe Yarar?
HABERTURK.COM

Sizlere detaylı bir şekilde NFV etiket okuyucu nedir ve nasıl kullanılır? NFC etiket okuyucu ne işe yarar? Sorularının cevaplarını vereceğiz. Böylece aklınızda bir soru işareti varsa hemen hepsi kalkacak.

Hemen okuyun ve detayları öğrenin.

NFC Etiket Okuyucu Nedir? Ne İşe Yarar?

NFC, açık olarak anlamına baktığımızda Yakın Alan İletişimi anlamına geliyor. Özellikle akıllı cihazların kullanımının artmasıyla ortaya çıkmıştır ve kullanılmaya başlamıştır. NFC etiket okuyucu ne işe yarar diyecek olursak da aktif iki cihazın bağlanmasını sağlıyor.

Buna ek olarak NFC etiket okuyucular aslında artık yanımızda kart taşımayı da bıraktırmaya yardımcı olacağa benziyor. Bazı işlemler sırasında kartınızı unutsanız bile uygulamada NFC özelliğinizi açarsanız ödemelerinizi de rahatlıkla yapabileceksiniz.

Biraz daha detaylandıracak olursak;

  • - NFC kart yerine telefonla işlem yapabilmenizi sağlar.
  • - Sadece ödeme kartı olarak da düşünülmemeli, aynı zamanda otomatik kapıların da bazıları kart yerine telefon uygulamasıyla açılabiliyor.

Gördüğünüz üzere aslında NFC gelişen bu teknolojide fazlasıyla yardımcı oluyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Bu sebeple akıllı telefonların da yüzde 90’ında bu özellik bulunuyor.

NFC Etkiket Okuyucu Nasıl Kullanılır?

Bu noktada merak edilen bir başka nokta da NFC özelliğinin nasıl kullanıldığıdır. Çünkü telefondan telefona bazen bu ayarlar değişebiliyor ve bu sebeple de bazı adımları atmanız gerekiyor. Şimdi gelin NFC etiket okuyucu nasıl kullanılır bunu anlatalım.

  • - Öncelikle telefonunuzda NFC ayarının olması gerekiyor.
  • - Bu ayarın olup olmadığını da ‘ayarlar’ bölümünden kontrol edebilirsiniz.
  • - Eğer özellik varsa ve aktif değilse hemen aktifleştirmelisiniz.
  • - Sonrasında denemek için bir POS cihazında ödeme yaparken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

İşte hepsi bu kadar… Tabi buna ek olarak telefonunuzdaki bankanın uygulaması içerisinde de NFC özelliğini açmanız gerekebilir. Bu sebeple onu da araştırın ve bakın. sonrasında hepsini aktif hale getirdiğinizde kullanıma hazırsınız demektir.

NFC Etiketi ile Neler Yapılabilir?

Aslında NFC’ler kullanmaya başladığınızda geri vazgeçemeyeceğiniz özelliklerden birisi olacak. Çünkü oldukça faydalılar ve günlük hayatta da işlerinizi kolaylaştırma konusunda uzmanlar. Peki az önce saydıklarımıza ek olarak NFC etiketi ile neler yapılabilir?

  • - Konum alışverişi yapabilirsiniz
  • - Kapıları açabilirsiniz ya da kilitleri etkinleştirebilirsiniz
  • - Belge alışverişi yapmayı deneyebilirsiniz
  • - Telefon numaraları alabilirsiniz ya da aktarımla verebilirsiniz
  • - Fotoğraf gönderimi yapabilirsiniz
  • - POS cihazlarında ödeme yapabilirsiniz.

Burada küçük bir detaydan bahsetmemiz gerekiyor: Belge, fotoğraf ya da konum gönderiminin yapılabilmesi için karşı tarafın da telefonunda NFC özelliği olması gerekiyor. Aynı zamanda oradan da aktifleştirme yapılmış olmalı. Bu sebeple eğer iki taraftan birinde NFC özelliği açık değilse o zaman gönderimler ve alımlar gerçekleşmeyecektir.

Kısa mesafede son derece iyi çalışan bir teknoloji olarak karşımıza çıkan NFC’ler ilk geliştirildiklerine sadece belli işlevler görüyordu ve çoğu telefonda da yoktu. Ama güncellenen sürümlerin yüzde 90’ına bu özellik ekleniyor ve bu sebeple de güncellemeler gerçekleştirildiği zaman telefonunuzun NFC özellikleri de aktifleştiriliyor.

Eğer kartlarınızın çalınmasından ya da herhangi bir yerde unutmaktan yana endişeleriniz varsa, NFC özelliklerini kullanmak sizi çok rahatlatacaktır. Hemen telefonunuza bakın ve NFC özelliği olup olmadığını kontrol edin. Denemek için de bir yerden yaptığınız alışverişte NFC ile ödemeyi seçebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda seslendi
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türklere telefonda ...
ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek - Dünya haberleri
DÜNYA ABD Ukrayna’ya Abrams tankı verecek
ABD: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmasını istiyoruz - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'den 'üçlü mekanizma' açıklaması
Ruanda, hava sahasını ihlal eden Kongo Demokratik Cumhuriyeti savaş uçağını vurdu - Dünya haberleri
DÜNYA Ruanda, Kongo'nun savaş uçağını vurdu
UAEA, Ukrayna'nın nükleer tesislerde silah depoladığına yönelik iddiaları yalanladı - Dünya haberleri
DÜNYA UAEA'dan silah deposu iddialarına yalanlama
İran'da "rejim karşıtı propaganda yapmakla" suçlanan futbolcunun kulübüyle ilişiği kesildi - Dünya haberleri
DÜNYA İran'da protestolar: Milli futbolcu kadro dışı ...
Bulgaristan son iki yılda beşinci kez erken seçime gidiyor - Dünya haberleri
DÜNYA Bulgaristan erken seçime gidiyor
Fransa'da bir fırına yanlışlıkla 109 bin avroluk elektrik faturası geldi - Dünya haberleri
DÜNYA Bir fırına '109 bin avroluk' elektrik faturası
Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı - Dünya haberleri
DÜNYA Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı
Polonya Almanya'ya Leopard talebini resmi olarak iletti
DÜNYA Polonya Almanya'ya resmi talebini iletti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.