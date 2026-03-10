Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Sobadan sızan duman faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi

        Sobadan sızan duman faciası: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi

        Düzce'de evdeki sobadan çıkarılarak kovaya konulan odundan sızan duman faciaya neden oldu. Aynı evde yaşayan 55 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybederken, dumandan etkilenen dede ve iki torunu tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Sobadan sızan duman faciası: 1 ölü

        Düzce'de evdeki sobadan çıkarılarak kovaya konulan odundan sızan duman faciaya neden oldu. Aynı evde yaşayan 55 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybederken, dumandan etkilenen dede ve iki torunu tedavi altına alındı.

        İHBAR ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, Ozanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sobadan çıkarılan ve tütmeye devam eden bir odun, kova içerisine konuldu. Sabah saatlerinde baş ağrısıyla uyanan Ayşe ve Cansu C. kardeşler, aynı evde yaşadıkları yüzde 85 engelli Nevin Gürgen'i (55) hareketsiz, dedeleri Muzaffer C.'yu ise bitkin halde bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı kontrolde, Nevin Gürgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan etkilenen dede Muzaffer C. ile torunlar Ayşe ve Cansu C. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muzaffer C.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ''TALİHSİZ BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK''

        Ozanlar Mahalle Muhtarı Bülent Keser, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Ambulans çağrıldı ancak maalesef Nevin kardeşimiz hayatını kaybetti. Dede ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayın nedenine ilişkin incelemeler yapıldı. Savcılık ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Evde soba ve küller olduğu görüldü. Büyük ihtimalle dumandan zehirlenme olduğu düşünülüyor. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

